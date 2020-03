Elina Reinold: kui ükskord saab tööd jätkata, annab auhind indu juurde

Näitleja tõdes, et selline üllatus on praegusel ajal suurepärane. "See on tohutu tunnustus. Olen armastanud oma tööd ja olen seda kergematel ning raskematel aegadel püüdnud teha," kommenteeris võitu näitleja ja lisas, et praegu koroonaviiruse ajal on juhtunud ainulaadne olukord, kus ei ole võimalik tööd teha.

"Mul on rõõm, et sain selle tunnustuse. Nüüd, kui peaks ühel hetkel tulema võimalus, et saab töötegemist jätkata, siis mõtlen sellele tunnustusele, kui rollis tekib raske hetk," lisas ta.

Reinold tõdes, et töötab vabakutselisena samamoodi nagu teised näitlejad teatris. "Töötan ma eri teatrites, aga ma pole neis palgal. Teen kaasa erinevates projektides. Seega tuleb mu sissetulek mängitud etenduste pealt. Samamoodi on ka teles ja filmis."