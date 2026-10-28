Suri metallikunstnik ja skulptor Kaie Parts

Kaie Parts astus 1962. aastal astus kunstiinstituuti ning lõpetas selle metallikunsti erialal 1967. aastal. Tema õppejõududeks olid klassikud Ede Kurrel, Salme Raunam ja Lilian Linnaks. Eesti kunstiellu astus ta 1960. aastate teisel poolel, tema loomingut iseloomustavadmassiivsed dekoratiivsed õõnesvormid ja küünlajalad, milles ta kasutas uudset keevitustehnikat ja pinnakäsitlusvõtteid, näiteks messingi sulatamist terase ja raua pinnale. Tema eelistatud materjal oli alumiinium, mille dekooris eksperimenteeris ta kirkavärviliste emailidega.

1980. aastatel muutus Kaie Partsi looming monumentaalseks. Tema abstraktsed metallskulptuurid ühendasid kunstiinstituudis omandatud tehnikad autori enda ruumi kujundava kujutlusvõimega.

1994. aastal avas rühm metallikunstnikke Tallinna vanalinnas ühise müügigalerii, tänaseni tegutseva A-galerii. Ka Kaie Parts pöördus üha enam tagasi ehtekunsti juurde. Tema ehteid on kingitud Eesti kõrgetele külalistele ning neid leidub paljudes muuseumi- ja erakogudes nii kodu- kui ka välismaal.

Kaie Parts oli Eesti Kunstnike Liidu liige alates 1971. aastast ning Eesti Metallikunstnike Liidu asutajaliige alates 1973. aastast. 1991. aastal pälvis ta peaauhinna rahvusvahelisel monumentaalskulptuuri konkursil Tretjakovi galeriis. 1997. aastal sai ta Tallinna linna preemia Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi näitusel "Tarbetud asjad". Tema isikunäitusi on toimunud arvukalt nii Eestis kui ka mujal maailmas.