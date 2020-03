Martin Mill: mulle meeldivad auhinnad – olen väikest viisi harakas

26. märtsil selgusid 2020. aasta teatriauhindade nomindendid. Parima meeskõrvalosa auhinna pälvis Martin Mill osatäitmiste eest lavastustes "Once", "Etturid", "Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus" ning "Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi" (kõik Ugala Teater).