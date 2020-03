Ain Lutsepp teatriauhindade jagamisest: tuleb üks teistmoodi õhtu

Lutsepa sõnul jõuab see eetrisse ühetunnise saatena teatriauhindade saajatest ja nominentidest. Kuigi tänavu pole võimalik Vanemuises üritust korraldada, ei tähenda see, et see võimalus jääks seetõttu teatrile järgmisel aastal. Vanemuine jääb lihtsalt vahele.

"See on roteeruv süsteem, kus [teatriauhindade peo võõrustaja] peaks olema järgmine teater üle Eesti. See on pikemaajaline kokkulepe, et tutvustada Eesti erinevaid teatreid üle Eesti, mitte ainult pealinnakeskselt, et nad saaksid ka ise seejuures silma paista ja oma teatrit tutvustada. Muidugi on eesmärk preemiad pidulikult ja ilusti välja anda," selgitas ta "Vikerhommikule".

Kuigi Vanemuine jääb korraldajateatrina vahele, ei tähenda see, et teater jääb tänavu gala korraldamisest täiesti kõrvale. "Vanemuine on praegu väga tublisti selles osaline, mis õhtul teatrisaates sünnib. Ta üks selle läbiviijatest ja Vanemuise-inimesed on selle juures töös olnud," lisas Lutsepp.

Kui tavaliselt nendel õhtutel käteldakse, kallistatakse ja peetakse kõnesid, siis see osa jääb kõik sel korral ära. "See osa jääb sel aastal kindlasti ära. Kõik toimub distantsilt ja otse ei toimu midagi. See saade peaks olema valmis juba varem. Tuleb üks teistmoodi, aga korralik õhtu teatripreemiate üleandmisest."

ETV-st saab teatriauhindade üleandmist jälgida neljapäeval, 26. märtsil algusega kell 20.00