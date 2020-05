Mingo Rajandi: 2020. aastal pidid igasugu kihvtid asjad hakkama juhtuma

Muusik Mingo Rajandi kinnitas, et tema päevad koroonaviiruse ajal on ilmselt üsna sarnased kõigi teiste inimeste päevadega. "Ärkad üles, teed süüa, jorutad, siis üritad loominguline olla suurte pingitustega, aga midagi eriti välja ei tule, sest kõik on selline abstraktne," mainis ta ja lisas, et 2020. aasta oli tema jaoks just selline, kus igasugu kihvtid asjad pidid hakkama juhtuma. "Need kukkusid nüüd kõik ära, aga ehk on see kõik selleks, et teha mind alandlikumaks."

"Kui sul vedelevad raamatud igal pool ja kõik inimesed tegelevad sinu ümber ainult kirjandusega, siis on elementaarne, et ma hakkasin ka lugema," sõnas Rajandi ja tõdes, et ta on lapsest peale väga palju lugenud.