Eesti Muusika Päevadel kõlavad maailma esiettekanded

Eesti Muusika Päevad (EMP) on 41 aastat olnud suurim Eesti heliloojate loomingule keskenduv festival. Kümme päeva kestva nüüdismuusika maratonil esitatakse ligi 30 uut helitööd. Tänavu on festivali peateema "Ilu" – publikut ootavad heli-elamused erinevates kontserdipaikades.

Festivali avab Mustpeade majas Tallinna Kammerorkester, dirigeerib Andres Kaljuste. Lisaks kuuleb Mart Soo improvisatsioonilist kitarrimuusika soolokontserti, kus autor on dialoogis ruumi kajaga Niguliste kirikus. Arvo Pärdi Keskuses saab kuulata kontserte "Kaks" ja "Kolm" – Taavi Kerikmäe ja Anna-Liisa Elleri ning DuoObsolute esituses. EMTA uues kontserdisaalis esineb väliskülalistest Stockholmi Saksofonikvartett, kus kõlavad Liisa Hirschi ja Jüri Reinvere uute teoste maailma esiettekanded.

Muusikat keskajast barokini saab kuulda puhkpillikvintett Estica esituses Tallinna Pühavaimu kirikus, mille seaded on loonud Märt-Matis Lill ning tekstid kohandanud kirjanik Jan Kaus. Sakala 3 teatrimajas on võimalik osa saada eksperimentaalsest uudisloomingust Ansambel U: esituses, kus heliloomingusse sekkub ka tehisintellekt. ERR esimeses stuudios toimub tasuta elektronmuusika kontsert "NULL".

"Öeldakse ju sageli, et ilu on vaataja silmades – nii võiks öelda, et ilu on seotud armastusega, mis toob esile ilu asjades, nähtustes, inimestes. Aga kas on ilu juures ka mingi sügavam universaalia - sümmeetria, mingi tajutav kord, proportsioon? Kõige selle üle tekib võimalus mõtiskleda just tänavuste Eesti Muusika Päevade ajal koos Eesti heliloojate, interpreetide ja muusikahuvilistega," kommenteeris festivali teemat üks kunstilistest juhtidest Helena Tulve.

Festivali kõige pidulikumal kontserdil "Vaataja silmad" Estonia kontserdisaalis, astuvad üles ERSO ja Eesti Filharmoonia Kammerkoor, dirigent Kaspar Männi juhatusel. Kontserdil selgub ka uudisteose preemia LHV Au-tasu 2020 laureaat.

Juba viis aastat saab esitada kandidaate aasta kõige olulisemale heliloomingu preemiale "uue heliloomingu Au-tasule", mis tunnustab heliloojat, kelle uudisteos hinnatakse aasta parimaks heliloomingu teoseks. Eesti Heliloojate Liit ootab kandidaatide ettepanekuid 5. märtsini.

"Ilu" teemalise festivali lõpetab Tartus vokaalansambel Vox Clamantis ja kammerkoor Kolm Lindu Tartus, Pauluse kirikus, kus kontserdi keskmes olevaks teoseks on Arvo Pärdi "Passio". Tartus astuvad üles Eesti Elektroonilise Seltsi ansambel, Taavi Kerikmäe ja Anna-Liisa Eller ning toimub "Noor helilooja 2020" finaalkontsert.

Kontsertidel kõlavad maailma esiettekanded Eesti heliloojatelt: Toivo Tulev, Jüri Reinvere, Kristjan Kõrver, Maria Kõrvits, Malle Maltis, Arash Yazdani, Helena Tulve, Tatjana Kozlova-Johannes, Liisa Hirsch, Märt-Matis Lill, Riho-Esko Maimets, Anna-Margret Noorhani, Johanna Kivimägi, Tõnis Leemets, Ekke Västrik, Elo Masing, Mariliis Valkonen, Mingo Rajandi, Doris Hallmägi, Madli-Marje Sink, Timo Steiner, Evelin Seppar, Alisson Kruusmaa, Jaanus Siniväli.

Festival toimub 27. märtsist 5. aprillini Tallinnas ja Tartus. Festivali kunstilised juhid on heliloojad Helena Tulve ja Timo Steiner.