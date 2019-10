Eesti Muusika Päevade kontsert Hobujaama ristmikul jõudis vinüülile

Mais Eesti Muusika Päevadeks valminud "Concerto For An Intersection and An Electric Guitar" (eesti keeles "Kontsert Ristmikule ja Elektrikitarrile") ilmus esialgu ainult vinüülil plaadifirma Birdname alt.

Jonas Kaarnamets, Sander Mölder ja Timo Steiner "Concerto For An Intersection and An Electric Guitar". Autor/allikas: Birdname

Festivali kunstiline juht Timo Steiner selgitas mais, et Hobujaama ristmik on väga mitmekülgse helispektriga. "Vanad ja uued trammid, erikeeltes inimesed – see on meie väike kontsentratsioon maailmanabast," sõnas ta. Teet Kase ülesanne oli koreograafia abil peita rahva sisse Eesti tantsuagentuuri tantsijad, kelle ülesanne oli tantsuliselt massi sulada.