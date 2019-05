Eesti Muusika Päevad avati Hobujaama ristmikul eripärase kontserdiga

Festivali avaüritus toimus 2. mail Hobujaama ristmikul, kus helipilt on kirju. Pinisevad valgusfoorid, mürisevad autod ja mööda vilisevad trammid. Festivali kunstiline juht Timo Steiner ütles "Aktuaalsele kaamerale," et tegu on väga mitmekülgse helispektriga ristmikuga. "Trammihääled, vanad ja uued trammid, erikeeltes inimesed, see on meie väike kontsentratsioon maailmanabast," sõnas ta.

Teet Kase koreograafia peitis rahva sisse tantsijad..kelle ülesanne oli tantsuliselt sulada massi. Kuigi festivali alustati linnaruumi südames, kannab festival mõtet "Läbi laulude metsa", mis toob fookusesse koorimuusika. "See võiks ühest küljest sümboliseerida muusika poeesiat ja voolamist, aga ka metsa teema on meil elavalt kohal," ütles Steiner ja rõhutas, et laulurahvas oleme me kogu aeg olnud.