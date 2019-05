Klassikaraadio vahendab kaheksat kontserti festivalilt World Music Days

World Music Days koos Eesti Muusika Päevadega toob publikuni kõige uuema muusika Eestist ja kogu maailmast. Festival toimub 10. maini Tallinna ja Tartu kontserdipaikades ning Laulasmaal. Alates reedest, 3. maist vahendab Klassikaraadio festivali kontserte igal õhtul, seejuures jõuab kaheksast kontserdiülekandest neli Euroopa ringhäälingute liidu EBU vahendusel ka raadiokuulajateni Lätis, Soomes, Portugalis ja mujal Euroopas.



Klassikaraadio eriprogrammi avab reedel, 3. mail kell 19 kontsertülekanne Estonia kontserdisaalist, kus üles astuvad Eesti Riiklik Sümfooniorkester Olari Eltsi juhtimisel ja Soome üks nõutumaid klassikalisi kitarriste Petri Kumela. Lisaks kontserdiülekannetele on festivali päevil Klassikaraadio sarjas "Delta" eetris jutuajamised uudisteoste autorite, festivali külaliste ja muusikutega. Festivalisündmustest teeb kokkuvõtte 11. mai "Helikaja".





Ülemaailmse muusikaühingu ISCM (International Society for Contemporary Music) iga-aastane festival World New Music Days on üks vanimaid muusikafestivale maailmas. 1923. aastal alguse saanud festival toimub igal aastal erinevas riigis koostöös suurima kohaliku nüüdismuusikakeskusega. Tänavu on festival üle aastate taas Euroopas ja esimest korda ka Eestis. Koostööpartnerid on Eesti Heliloojate Liit ja Eesti Muusika Päevad. Festivali idee on tutvustada kuulajatele uut heliloomingut kogu maailmast.



Nädala jooksul kuuleb Eesti heliloojate muusikat kõrvuti maailma heliloojate teostega. Kontsertidel kõlab teiste hulgas Ülo Kriguli, Helena Tulve, Toivo Tulevi, Jonas Tarmi, Liisa Hirschi, Evelin Seppari, Tõnis Kaumanni, Kristjan Kõrveri, Lauri Jõelehe, Liisa Hõbepappeli ja René Eespere uudislooming. Festivalil esinevad Eesti tippkollektiivid: Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Tallinna Kammerorkester, vokaalansambel Vox Clamantis, Eesti Rahvusmeeskoor ja YXUS Ensemble, tütarlastekoor Ellerhein ning vanamuusika ansambel Hortus Musicus. Tartus astub üles Grammy-võitja Läti Raadio koor.



Klassikaraadio ülekannete kava leiab kodulehelt.