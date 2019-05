Mart Kangro ja ansambel U: tulevad Eesti Muusika Päevadel välja kontsertlavastusega

Ansambel U ja Mart Kangro kontsertlavastus toimub pimeduses ja keerleb ümber mõtte, kuidas läbi pimeduse visuaalset müra välja lülitada, vahendas "Aktuaalne kaamera". "Järjest rohkem ma mõtlen seda, et kui tahan ise midagi kuulata, siis panen silmad kinni," kinnitas koreograaf ja etenduskunstnik Mart Kangro ja lisas, et sellisel moel on heliline maailm kuidagi selgem. "Võib-olla selles lavastuses ma üritasingi kokku tuua, kui palju see, mida ma näen, mõjutab seda, mida ma kuulen, ja vastupidi."

Muusikaliselt on kontsertlavastus läbilõige tänapäeva avangardmuusika skeenel toimuvast. Muusik Taavi Kerikmäe kinnitas, et neile heliloojatele, keda kontsertlavastuses kuulda saab, anti teada, et nende muusikat kasutatakse lavastuses, aga nad ei tea, mis kontekstis see toimub. "Me oleme püüdnud seda muusikat käsitleda lugupidavalt ja ehitada sinna kihte juurde või anda võimalusi tõlgendamiseks," sõnas ta.

Pimedusse loodud lavastuses ei piirdu muusikud vaid nende instrumentidega, mis heli tekitavad - nii ongi omal kohal ka peegeldused ja varjud. Ansamblit U: ja Mart Kangrot seob pikaajaline koostöö, mille keskmes on peale nüüdismuusika tutvustamise olnud ka interpreedi rolli ja staatuse käsitlused muusikakultuuri hierarhiates.