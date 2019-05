Collegium Musicale kannab esimesena ette Peeter Vähi "Siberian Trinity Mantra"

"Kui eelkõige on meie eesmärk ja missioon eesti heliloomingu kõrgel tasemel esitamine, Tormis, Pärt, Tüür, Kõrvits ja teised, siis homme tuleb meie esituses ettekandele lisaks Eestile teoseid viiest riigist: Kanada, Lõuna-Aafrika Vabariik, Ungari, Lõuna-Korea, Rootsi," rääkis Collegium Musicale dirigent Endrik Üksvärav.

Kontserdi naelaks on aga siiski kodumaine teos: maailmaesiettekandena kõlab Peeter Vähi teos "Siberian Trinity Mantra", mis on Collegium Musicalele selleks kontserdiks kirjutatud. Helilooja ise laulab ja loeb teoses teksti kaasa.

"Teose esitamisel kasutame laulu taustal fonogrammi, kus on kasutatud materjali helilooja eelmisel aastal toimunud ekspeditsioonist," märkis Üksvärav.

Kontserdil saab kuulda nii traditsioonilist neljahäälset koorimuusikat kui mitmehäälseid orkestraalseid pannoosid, kus lauljad on kui instrumentalistid. Kontserti iseloomustab ajastute, kultuuride ja usundite segunemine.

"Tegemist on kaasaja muusikaga, kuhu on põimitud ülivanu rituaalseid helisid. Palju on loodusteemat ja mitmehäälsust, loodushääli, fonogrammis on näiteks pikne," rääkis Üksvärav. "Kontsert algab askeetlikult ja vaoshoitult, lääneeuroopaliku kristliku muusikaga, mis on kirjutatud psalmi tekstidele. Nimiteos "Kasutud loitsud" on teatraalne lugu, milles on püütud tuua tänapäeva vanad loitsud, mida võidi kasutada ligi 10 000 aastat tagasi. Teos "Pula, Pula" on Lõuna-Aafrikast ja see lugu on täiesti äratuntavalt Aafrika muusika. Kontserdil on aga ka näiteks beatbox'i elemente, nõidumist ja väljamõeldud keelt."

Iga-aastane nüüdismuusika festival World Music Days toimub sel aastal Eestis 2.–10. maini. World Music Days on laiaulatuslik rahvusvaheline festival, mis toob kokku sadu professionaalseid muusikuid ja heliloojaid, eesmärgiga tutvustada uut ja põnevat loomingut üle kogu maailma. Eestipoolseks peakorraldajaks ja läbiviijaks on Eesti Heliloojate Liit ning Eesti Muusika Päevad. 2019. aasta festivali teema "Läbi laulude metsa" on inspireeritud koorilaulust ja loodusest.

Dirigent Endrik Üksvärav (sündinud 1980, Lihulas) on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kooridirigeerimise erialal (2004, Olev Oja dirigeerimisklass) ning omandanud samal erialal ka magistrikraadi (2011, Hirvo Surva). Ta on õppinud lisaks trompetit ja metsasarve. Üksvärav on täiendanud dirigeerimisoskusi Neeme Järvi, Paavo Järvi, Jorma Panula, Eri Klasi jt meistriklassides. Endrik Üksvärav tegeleb Eesti muusikamaastiku edendamisega ja Eesti kui muusikamaa

tutvustamisega seistes nii kõrgetasemelise kammerkoori ees kui juhatades harrastajatest koosnevaid eestlaste koore Belgias ja Hollandis, lauldes tenori solistina ja olles lauljana tegev erinevate Hollandi professionaalsete muusikakollektiivide juures. Neist kahe ees – Cappella Amsterdam ja Madalmaade kammerkoor – on Endrik Üksvärav seisnud ka dirigendina ning juhatanud eesti heliloojate muusikaga kontserte. Ühtlasi on Endrik Üksvärav igal aastal augustis Hiiumaal toimuva Pühalepa muusikafestivali kunstiline juht. 2018. aasta suvel tunnustas Hollandi kuningas Endrik Üksväravat silmapaistva ühiskondliku tegevuse eest ordeniga.

Tallinnas tegutsev Collegium Musicale asutati 3. oktoobril 2010. Koor on tuntud ja tunnustatud oma kõla ja kõrgetasemeliste esituste poolest. Koori dirigent on Endrik Üksvärav. Koori repertuaar ulatub renessansist kaasaega, erilisel kohal on eesti heliloojate looming. Lisaks a cappella teostele esitatakse suurvorme. Koori kaheksa tegevusaasta sisse jäävad kontserdid ja festivalid Itaalias, Prantsusmaal, Venemaal, Saksamaal, Tšehhis, Poolas, Soomes, Maltal, Kreekas, Iisraelis, Hollandis, Liibanonis ja Jaapanis, sealhulgas koori Tokyo kontserdil osalesid ka Arvo Pärt ja Erkki-Sven Tüür. 2017. oktoobris võitis koor EBU rahvusvahelise koorikonkursi "Let the People Sing" Grand Prix.

2019. aasta toob koorile osalemise Tallinnas toimuval nüüdismuusikafestivalil World Music Days, "Unustatud rahvaste retke" Venemaale Isuri ja Vadja aladele, Pühalepa muusikafestivalil koostöö Rascher Saxophone Quartetiga Saksamaalt, kontserdid Barcelonas ja Varssavis, heliloojate Tõnu Kõrvitsa ja Erkki-Sven Tüüri juubelite tähistamised jm. Aastas annab koor keskmiselt 40 kontserti.

Eesti Kooriühing on tunnustanud Collegium Musicalet kolm korda Aasta koori tiitliga (2017, 2014 ja 2011). Eesti Kultuurikapitali helikunsti sihtkapital tunnustas kammerkoori ja dirigent Endrik Üksväravat 1. oktoobril 2018 aastapreemiaga Eesti koorimuusika särava edendamise ning pühendunud ja kõrgetasemelise tutvustamise eest nii Eestis kui välismaal.