Collegium Musicale asub viimasele retkele sarjast "Unustatud rahvaste radadel"

"Läbi nende retkede oleme soome-ugri väikerahvaste püsima jäämise teemaga saanud väga lähedaseks. Samuti on meile oluline Veljo Tormise looming – see meie ellujäämise juurikas. Homme algava reisiga paneme kolm aastat kestnud ettevõtmisele küll punkti, kuid kindlasti ei jää see meile viimaseks korraks hõimurahvaid külastada," ütles dirigent Endrik Üksvärav. "Need retked on meid õpetanud veelgi enam hindama seda, mis meil, eestlastel olemas on ja võib-olla et juba iseenesestmõistetavana tundub – vabadust."

Collegium Musicale esimene retk toimus juulis 2017 ning siis viis teekond koori läbi Ida-Soome Valge mere Karjalasse ning retke lõppsiht oli soome-ugri kultuuripealinn 2017 Vuokkiniemi. 2018. aasta suvel järgnes retk vepslaste ja ingerlaste aladele, kaasates taas ka osad Karjala alad, sh külastati Kinnermäed, mis on algupärasena säilitatud ja renoveeritud Karjala küla. Sügisel 2018 väisas koor Liivimaa alasid.

Ettevõtmise aluseks on Eesti ühe mainekama ja omanäolisema helilooja Veljo Tormise (1930-2017) kuueosaline kooritsükkel "Unustatud rahvad", mille moodustavad "Liivlaste pärandus" , "Vadja pulmalaulud" , "Isuri eepos", "Ingerimaa õhtud" "Vepsa rajad" ja "Karjala saatus".

Sari valmis aastatel 1970-1989 ning selle aluseks on kuue läänemeresoome rahva runolaulud. Retkedel läänemeresoome rahvaste asualadele tuleb esitamisele läbilõige kõikidest osadest kui ka osasid tervikuna. Kontsertidele on kutsutud kaasa lööma ka kohalikke rahvamuusikuid ja ansambleid. Tegemist on ühtlasi Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks tehtud kingitusega meie väiksematele hõimurahvastele.

Nagu varasemalt, teeb ka eeloleva retke kaasa ja salvestab Eesti Rahvusringhäälingu võttegrupp. Retke korraldamine toimub koostöös soome-ugri rahvastega koostööd edendava organisatsiooniga MTÜ Fenno-Ugria Asutus.

Tallinnas tegutsev Eesti tippkammerkoor Collegium Musicale on tuntud ja tunnustatud oma kõla ja kõrgetasemeliste esituste poolest. Koori asutaja ja dirigent on Endrik Üksvärav. Koori repertuaar ulatub renessansist kaasaega, eriti oluline on eesti heliloojate looming. Lisaks a cappella teostele esitatakse suurvorme.