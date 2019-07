Pühalepa muusikafestival tähistab Erkki-Sven Tüüri 60. aasta juubelit

2. augustil algav VIII Pühalepa muusikafestival kannab pealkirja "Juubeli eri". Festivali fookuses on helilooja Erkki-Sven Tüür, kes tähistab sügisel 60. aasta juubelit ja nii kõlabki Erkki-Sven Tüüri muusika sel korral igal festivali kontserdil. Samuti on festivalikavas kevadel 50. aasta juubelit tähistanud Tõnu Kõrvitsa looming ja ka festivali väliskülaline – Raschér Saxophone Quartet (Saksamaa) – tähistab tänavu 50. tegutsemisaastat.

"Kuna tegemist on helilooja Erkki-Sven Tüüri 60. sünnipäevaga, siis mis saab veel toredam olla, kui seda mitte ainult õigel päeval tähistada, vaid ka pikemalt. Ning teha seda helilooja kodusaarel tema enda muusikaga," rääkis festivali kunstiline juht Endrik Üksvärav. "Festivali programm pakub valikut Erkki-Sven Tüüri loomingu erinevatest tahkudest – orkestri-. kammer- ja vokaalmuusikast."

Festivali avakontserdil Pühalepa kirikus astub üles Tallinna kammerorkester Tõnu Kaljuste dirigeerimisel. Samuti on festivalile oodata Raschér Saxophone Quartet'i, kes resideerub Saksamaal ja kelle esituses kõlab teos "Meditatio", mis Erkki-Sven Tüüri sulest just neile kirjutatud. Hiiumaad külastab kvartett esimest korda. Festivali on kohal ka kõik erinevate hooaegade "Klassikatähtede" saate võitjad. Koorimuusika lippu hoiab kõrgel kammerkoor Collegium Musicale.



VIII Pühalepa muusikafestivali kava:

2. august kell 18 festivali avakontsert: "Noor Tüür"

Tallinna Kammerorkester, Riho Sibul ja Tõnu Kaljuste



3. august kell 15 "Klassikatähed ja Tüür"

Marcel Johannes Kits (tšello), Katariina Maria Kits (viiul), Sten Heinoja (klaver) ja Tanel Eiko Novikov (marimba)



4. august kell 13 "Erkki-Sven Tüür 60, Tõnu Kõrvits 50 ja Raschér Saxophone Quartet 50". Raschér Saxophone Quartet (Saksamaa), kammerkoor Collegium Musicale ja dirigent Endrik Üksvärav