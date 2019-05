Uue muusika auhinna sai Helena Tulve

Žürii liikme Kerri Kota sõnul on Tulve teos helirännak meie kõigi päriskoju. "Kui esmapilgul näib see teekond olevat kellekski või millekski saamise või aina parema kohandumise tee – sellele viitab soolotšello, mis eriti teose alguses taotleb orkestriga aktiivselt sümbiootilist suhet –, siis mingil hetkel saabub tõdemus, et maailm on olemas vaid selleks, et pakkuda uksi, millest sisenedes võib taas leida iseenda," kirjeldas Kotta võiduteost.

Tema sõnul teose edasipürgiv algus ja meditatiivne lõpp esindaksid justkui küsimust ning vastust, soovi ja selle täitumist. "Kummalisel kombel on aga teose pakutav nn vastus suurim võimalik saladus, lõpuni sõnastamata müsteerium. Helena Tulve "Tundmatuis vetes" on kõrgvormis oleva helilooja väljapaistev loominguline saavutus, vormiliselt kompaktne ja suure üldistusvõimega teos," sõnas Kotta.

Helena Tulve pälvis Eesti Heliloojate Liidu ja LHV poolt välja antava auhinna oma teose "Tundmatuis vetes" eest. Autor: Rene Jakobson

Helilooja ja žürii liikme Märt Matis Lille sõnul olid lõppvooru jõudnud tööd kõik väga tugevad, eredad ja mõjuvad. "Kuid Helena Tulve "Tundmatuid vetes" osutus praktiliselt konsensuslikult žürii soosikuks. See teos eristus oma tugeva ja selge vormikaare, poeetilise ja intensiivse väljendusmaailma ning tugevate kontrastide poolest. Lisaks sellele tõuseb see töö ka väga isikupäraselt esile Helena Tulve enda loomingu hulgas ning annab tunnistust, et heliloojal on praegu käsil väga eripalgeline ja viljakas loomeperiood. Seetõttu me ootame suure põnevuse ja huviga Helena Tulve järgmiseid teoseid," kommenteeris Lill.

Tänavused nominendid olid:

Age Veeroos - "Mõttelõng"

Andrus Kallastu - "Šamaani surm"

Arash Yazdani - "Nakba"

Elo Masing - "Suhestuv struktuur"

Erkki-Sven Tüür - Sümfoonia nr 9 "Mythos" ja "Ingli osa"

Helena Tulve - "Tundmatuis vetes"

Jüri Reinvere - "... ja väsimus õnnest nad tantsima viis"

Liina Sumera - "Conatus"

Kuigi Märt-Matis Lill hääletati nominentide sekka, siis žürii esimees taandas enda kandidatuuri auhinna saajate hulgast. Lill märkis, et žürii esimehena on selline käitumine ainumõeldav ning ta on tänulik saadud tunnustuse eest.

Samuti taandas enda kandidatuuri Erkki-Sven Tüür. Ta kommenteeris, et eelmise aasta võitjana säästab ta nii žürii tööd ja väärtuslikku aega, et nad leiaksid uue autasu saaja. LHV Au-tasu sai Erkki-Sven Tüür mullu teose eest "Solastalgia".

Konkursi eesmärk on väärtustada uut Eesti heliloomingut ja aktiivseid heliloojaid. Esitada saab vaid kandideerimisele eelneval aastal (2018) maailma esiettekandele tulnud teoseid, mille autor on Eesti helilooja. Auhinnd on 5000-eurone stipendium ja klaasikunstnik Mare Saare taies, millele lisandub teose tellimus festivalilt Eesti Muusika Päevad vastavalt kokkuleppele laureaadiga.

Tänavune žürii: 2016. aastal LHV Au-tasu pälvinud helilooja Liisa Hirsch, žürii esimees Märt Matis Lill (EHL), Kaspars Putniņš (Eesti Filharmoonia Kammerkoori peadirigent), Tiia Teder (Klassikaraadio) ja Kerri Kotta (Eesti Muusikateaduse Seltsi esimees).

LHV ja Eesti Muusika Päevad alustasid tunnustuse jagamisega 2016. aastal. LHV uue heliloomingu Au-tasu partnerid on Eesti Heliloojate Liit, Eesti Muusika Infokeskus, Klassikaraadio ja ERR.

Eesti Muusika Päevad, kus auhind üle antakse, toimuvad tänavu 2.–10. maini, festivali teema on "Läbi laulude metsa". Eesti Muusika Päevad võõrustavad tänavu ka World Music Days´i, mis toob Eestisse uut ja põnevat heliloomingut.