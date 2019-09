Theatre of Voices laulab Kopenhaagenis ja Londonis Helena Tulve uusteost

1990. aastal USA-s sündinud vokaalansambel Theatre of Voices on selle asutaja Paul Hillieri käe all muusikamaailmas rohkesti kuulsust kogunud. Mitmetes kavades on nad ka Eesti muusikat tutvustanud, eelkõige Arvo Pärdi loomingut, kellest Hillier 1997. aastal esimese ingliskeelse raamatugi kirjutas. Nüüd on kord Helena Tulve käes.

Mitmete vokaalansamblitega ja mitmel maal tegutsenud Paul Hillier on varajase muusika asjatundja, aga samas olnud ka nüüdismuusika toetaja ja tutvustaja. Väljatoomist väärib ka tema süüvimisvõime rahvusliku muusikakultuuri omapära ilmingutesse, mis sai oluliseks ka Eesti muusikale, kui Paul Hillier tegutses aastail 2001–2007 Eesti Filharmoonia kammerkoori kunstilise juhina. Kusjuures, ühel hooajal Paul Hillieriga oli Eesti Filharmoonia kammerkoori resideeriv helilooja Helena Tulve.

Theater of Voices on pakkunud kuulajatele midagi igal hooajal. Augusti lõpul korraldasid nad meistriklassi Helsingis, juulis-augustis tegid Põhja-Atlandi turnee, esinedes taas Taanis, aga ka Fääri saartel ja Islandil, tellinud uusi teoseid igalt maalt, sh ka Gröönimaa heliloojalt.

Septembrikuu lõppu on ansamblil plaanitud kaks sama kavaga kontserti "Baltic Voices" Kopenhaagenis ConcertKirkenis neljapäeval, 26. septembril, kus tehti ka proove, ja reedel, 27. septembril Londonis Kings Place'is (Hall One). Selles programmis on teosega "Venus Unwrappened" ("Mähkmeist vabanenud Veenus") väljaspool Eestit ainsa autorina lätlaste Pēteris Vasks. Hillier ütles selgituseks, et Arvo Pärdi kõrval on Eesti muusika mainet märgatavalt tõstnud Eesti naisheliloojad, kellest ta toob esile Helena Tulve.

Seekordne "Baltic Voices" avaneb Veljo Tormise teosega "Piiskop ja pagan". Tormisega oli Hillier tuttav juba Hilliard Ensemble'i aegadest, siis Arvo Pärdi "Da pacem", ja pärast Grigorjevat ka Pärdi "Virgencita". Kaks teost Galina Grigorjevalt, "Lamento" plokkflöödile ja "O Virgin Theotikos" (kooritsüklist "Vespers"), järgnevad Pēteris Vasksi "Window" ja "Encounter" tsüklist "Three Poems of Czesław Miłosz".

Kava lõpetab õhtu keskseimana Helena Tulve uusteos "The Narrow Road to the Deep North" Jaapani tekstil 17. sajandist. See raamat on tõlgitud ka eesti keelde pealkirjaga "Kitsas tee sisemaale".

Tulve rääkis, et tema teos põhineb jaapani haikumeistri Matsuo Bashō reisipäevikul, milles ta kirjeldab oma viimast rännakut Jaapani põhjaaladele. "Tekst koosneb lühikestest sissekannetest, mis annavad edasi tema kogemusi teel ja suhtestuvad läbi haikude ka kogu pika rändamise ning rännuluuletuste traditsiooniga. Teose kirjutasin neljale häälele, plokkflöödile ja löökpillidele." Tegemist tuleb osalise esiettekandega, terviklik esiettekanne tuleb millalgi hiljem, lisas Tulve, sest teos on ulatuslik ja antud raamidesse ei mahtunud.

Nii on ansambli seekordsetel kontsertidel kaastegevad taanlanna Michala Petri plokkflöödil ja Taiwanist pärit hiinlanna Ying-Hsueh Chen löökpillidel. Theatre of Voices astub üles kaheksaliikmelisena, selle eesotsas taani varajase muusika sopran ning ansambli produtsent Else Torp. Just neljapäeval pani Theatre of Voices oma kodulehele üles intervjuu Helena Tulvega, kuidas ta oma uusteoses löökpille kasutab, samuti Galina Grigorjevaga, ning mõned fotod proovisaalist.

Ansambel esineb Londonis samas saalis teise kavaga juba uue aasta jaanuaris.