Kuula: Eesti Filharmoonia Kammerkooril ilmus album Ferenc Liszti ja Arvo Pärdi teostega

Eesti Filharmoonia Kammerkooril tuli välja uus plaat, millele on salvestatud Ferenc Liszti "Via crucis" ning Arvo Pärdi kooriteosed. Klaveripartiid mängib helisalvestisel Kalle Randalu ja kammerkoori juhatab Kaspars Putniņš. Albumi andis välja tuntud Soome plaadifirma Ondine, helirežissöör on Tanel Klesment.

"Via crucis" ("Ristitee") on Ferenc Liszti loomingus eriline teos, mis kujutab Jeesuse ristiteekonda läbi 14 peatuse, mida peegeldatakse muusikas äärmise ekspressiivsuse ja suure sisemise rahuga. Kaspars Putniņši sõnul on tegemist ainulaadse teosega, mis eristub oluliselt Liszti muust loomingust.

Lisaks Liszti teosele on salvestatud Arvo Pärdi "Solfeggio", "Summa", "Zwei Beter" ja "The Woman with the Alabaster Box". Putniņši sõnul meenutab Liszti puhas selge joonis oma vaikushetkede ja pausidega mõneti Arvo Pärdi loomingut, mistõttu ta valiski selle Liszti muusika kõrvale.

Eesti Filharmoonia Kammerkoori diskograafiasse on kogunenud üle 60 salvestise, mis on pälvinud ka mitmeid auhindu – kaks Grammyt, 15 Grammy-nominatsiooni, 3 Diapason d'Or'i, Preis der Deutschen Schallplattenkritik, Eesti parima klassikaalbumi tiitel. Viimati võideti Gramophone'i auhind albumi "Schnittke. Psalms of Repentance" eest.

Kuula albumit: