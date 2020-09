Uue muusika Au-tasu pälvis Märt-Matis Lill

Žürii liikme Kerri Kotta sõnul on Märt-Matis Lille "Suidsusannasümfoonia" žanripiire ületav teos, mis kaardistab soome-ugri alateadvuse sügavamaid kihte ja vormistab selle kunstiliselt mõjuvas vormis. "Teoses kombineeritakse meisterlikult heli, sõna ja visuaali, nii et need muutuvad eristamatuks, ning selle kaudu luuakse ühtlasi mingit uut laadi sünkretistlikkus, mis – olemata küll traditsioonilises mõttes religioosne – omab ülitugevat vaimset laengut," sõnas Kerri Kotta.

"Suidsusannasümfoonia" esietendus 2. augustil 2019 Mooste Folgikojas Vanal-Võromaal. Muusika autor on Märt-Matis Lill, lavastusmeeskonda kuulusid dirigent Kaspars Putniņš, lavastaja Tarmo Tagamets ja kunstnik Liisa Soolepp. Suitsusauna olemusest ja traditsioonidest jutustavat lugu andsid lavastuses edasi pärimusmuusikud Mari Kalkun, Meelika Hainsoo, näitlejad Agu Trolla, Lauli Otsar, Sten Karpov ning Eesti Filharmoonia Kammerkoor, löökpillimängijad Madis Metsamart ja Petri Piiparinen.

Žüriisse kuulusid esinaine Tiia Teder (Klassikaraadio), 2019. aastal LHV Au-tasu pälvinud helilooja Helena Tulve (EHL), muusikateadlane Kerri Kotta (Eesti Muusikateaduse Seltsi esimees) ning laulja Iris Oja.

LHV Au-tasu anti tänavu välja viiendat korda, varem on preemia teiste hulgas pälvinud Helena Tulve ja Erkki-Sven Tüür.