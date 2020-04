Selgusid LHV Au-tasu nominendid

Selgunud on LHV heliloomingu preemia Au-tasu nominendid. Auhinnale kandideerib tosin 2019. aastal valminud helitööd. Stipendiumi eesmärk on väärtustada aktiivseid Eesti heliloojaid ja tuua esile rahvusvahelist kõlapinda vääriv uus helitöö.

Au-tasule saavad kandideerida Eesti autorite möödunud aastal maailmaesiettekande saanud teosed.

Varem on preemia pälvinud heliloojad Liisa Hirsch, Toivo Tulev, Erkki-Sven Tüür ning Helena Tulve.

Kandidaate esitasid nii üksikisikud, muusikakollektiivid kui -organisatsioonid. Konkursil osales 38 teost 29 heliloojalt. Žürii valis välja nominendid:



Ekke Västrik - "Origami nr 2"

Jüri Reinvere - "Enne kui Leviaatan ärkab"

Krõõt-Kärt Kaev - "Fragments"

Madli-Marje Sink "Ürgmetsa Ulm"

Maria Kõrvits "Darkness and deeper dark"

Marianna Liik "Kurzschluss"

Märt-Matis Lill "Suidsusannasümfoonia"

Riho Esko Maimets - Sinikõrgustele

Sven Grünberg "Jäljed sinu sees"

Tatjana Kozlova-Johannes "Lagunemise ilu"

Ülo Krigul "Tornikella kaja"

Ülo Krigul "Kuskil kõlade murdudes"



Konkursi žüriisse kuuluvad Tiia Teder (žürii esinaine, Klassikaraadio), Helena Tulve (Eesti Muusika Päevad, Eesti Heliloojate Liit), Kerri Kotta (Eesti Muusikateaduse Selts) ja Iris Oja (metsosopran).

2019 aastal LHV Au-tasu pälvinud helilooja Helena Tulve sõnul sai nominentidest ilus ja esinduslik nimekiri. "Väga palju oli tugevaid ja huvitavaid teoseid. Mul on mitmeid lemmikuid ja mind intrigeerisid paljud teosed - igaüks isemoodi. Nominentide nimekiri sai esinduslik, aga ka väga eripalgeline. Kõik eesti heliloojate põlvkonnad on esindatud, suur osa on noorte heliloojate teostel. Nominentide hulgas on heas tasakaalus esindatud nii naised kui mehed."

LHV välja pandud 5000-eurose rahalise preemia ja klaasikunstnik Mare Saare trofee võitev laureaat kuulutatakse välja Heliloojate Liidu kodulehel.

Preemia toetaja on LHV Pank. Konkursi partnerid on Eesti Heliloojate Liit, Eesti Muusika Infokeskus, Klassikaraadio ja ERR.