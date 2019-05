Olev Muska segab Eesti rahvamuusikat technoga: mulle pakub see palju lõbu

Üle mitme aasta on Austraaliast Eestisse jõudnud väliseesti helilooja ja muusik Olev Muska, kes esitleb Eesti Muusika Päevadel nii möödunud aastal ilmunud kogumikplaati kui ka üht täiesti uut teost. ERR-ile antud intervjuus tuli juttu nii värskest loomingust kui ka tema legendaarsest plaadist "Old Estonian Waltzes".

Olev Muska kinnitas ERR-ile antud intervjuus, et kuigi talle endale tundus, et jõuab Eestisse üsna tihti, siis endalegi üllatuseks käis ta siin viimati üle kolme aasta tagasi. "Enne seda üheksa aastat tagasi, aga võib-olla selle pärast, et ma olen siia tulnud igal vastaval ajastul," sõnas ta ja tõi välja, et esmakordselt jõudis ta Eestisse 1975. aastal. "Ma tahaksin natukene rohkem tulla, võib-olla juba tuleval aastal uuesti, sest nüüd on minu muusika vastu suurem huvi."

Kõige enam on Olev Muska tuntud just 1985. aastal Austraalias välja antud albumi "Old Estonian Waltzes" kaudu, mis tema sõnul sündis tänu sealsete Eesti noorte ühiskondlikule tegevusele. "Meil oli selline hea õhkkond, tegime palju vigurit ja pahandust ning seda on kuulda eriti just sellises albumis," ütles ta ja tõdes, et see oli lõbus ja värvikas aeg. "Samal ajal olid toimumas ka punk ja new wave, mul olid kõrvad sinna poole ka, kujuta siis ette, kuidas see sobib kokku Eesti rahvamuusikaga, seega me ei saanud midagi traditsioonilist ette võtta."

Eesti artistidest meeldivad Olev Muskale just Pastacas, Vaiko Eplik, Meisterjaan ja Mart Avi. "On ikka muusikat siin küll ja veel," nentis ta ja lisas, et hetkel huvitab teda ennast kõige enam just techno. "Ma võtan näiteks lihtsalt ühe löökmeloodia Eesti rahvamuusikast, viskan ta ette ja hakkan sinna midagi ümber ehitama, vaatan, mis tuleb," ütles Muska ja kinnitas, et õige pea võib kuulda temalt veel techno-võtmes Eesti rahvamuusikat. "Mulle pakub see palju lõbu."

Eesti Muusika Päevadel toimub Muska uue teose "Woodland Whispers" esmaettekanne. Autori enda sõnul on tegu abstraktse häältest ja häälitsustest koosneva teosega. "See on selline eksperimentaaltöö, aga ühtlasi esinen ma ka remix'idega oma vanadest lugudest," ütles ta ja kinnitas, et ta mängib ja eksperimenteerib kogu aeg Eesti rahvalauludega.

Olev Muska esineb 3. mail Põhjala tehases (Marati 5), kus ta esitleb nii plaadifirma Frotee alt ilmunud kogumikplaati "Laulik-elektroonik" kui ka uut teost "Woodland Whispers". Lisaks temale astuvad plaadimängijate tahad Dmytro Nikolaienko, Ruutu Poiss ja Frotee DJ'd.