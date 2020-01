Igal aastal korraldatakse festival erinevas liikmesriigis. 2020. aastal peetakse ISCMi Maailma muusika päevad Uus-Meremaal 21.-30. aprillini. Eesti Heliloojate Liit on ISCMi liige 2005. aastast ning eelmisel aastal korraldas festivali Eesti.

2020. aasta programmi valis Uus-Meremaa kunstiline komisjon ka Robert Jürjendali teose "Bells" ja Tõnu Kõrvitsa "Stalker-Suite'i". Kõrvits on varem ISCMi festivalil oma loominguga Eestis esindanud ka aastatel 2013 ja 2017.

"Helilooja-improvisaatori roll on mulle kõige südamelähedasem, sest saan osaleda kogu protsessis algusest lõpuni. Festivali kavasse valitud "Bells" ("Kellad") elektrikitarrile ja löökpillidele annab võimaluse töötada koos kohalike heliloojate-improviseerijatega ja valmistada teose ettekandeks uus, värvikas versioon," kommenteeris Robert Jürjendal.

ISCM on kaasaegse muusika valdkonna ulatuslikem rahvusvaheline võrk, mis ühendab üle 50 riigi, lisaks alaorganisatsioonidena festivale ja uue muusika keskusi. Maailma muusika päevad on ISCMi tegevuse üks tähtsamaid väljundeid. Heliloojate jaoks tähendab see aasta nüüdismuusikasündmust.

Tavakohaselt tutvustab festival igalt liikmeskonna maalt vähemalt ühe helilooja teost. Enne on ISCMil Eestit esindanud heliloojad Tatjana Kozlova-Johannes ja Helena Tulve, Mirjam Tally, Páll Ragnar Pálsson, Liisa Hirsch, Märt-Matis Lill ja Marianna Liik.