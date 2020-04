Selgusid Eesti Jazziauhindade võitjad

Aasta jazzmuusiku auhinna pälvis mitmekülgne pianist ja pedagoog Joel Remmel, kes on vedanud üheksa aastat omanimelist ansamblit Joel Remmel Trio ning välja andnud neli stuudioalbumit, mis on pälvinud kriitikute ja kuulajate poolehoiu.

2019. aasta lõpus debüütalbumi välja andnud solist, viiuldaja ning laulukirjutaja Marianne Leibur pärjati oma silmapaistva tegevuse eest auhinnaga noor jazzitalent. Praegu õpib Leibur muusika- ja teatriakadeemia jazziosakonna magistrantuuris. Noore Jazzitalendi auhinnaga tunnustatakse noorte muusikute initsiatiivi ja head taset ning julgustatakse nende ettevõtmisi.

Eesti vanima traditsiooniga jazzmuusikafestival TUJA / Tudengijazz tunnustati jazziedendaja tiitliga. TUJA eesmärk on toetada noorte muusikute initsiatiivi, loomingulisust, rahvusvahelist koostööd ning selle kaudu Eesti jazzi arengut. Festival toob kokku noored talendid nii Eestist kui ka teistest Euroopa riikidest sooviga pakkuda üliõpilastele väljundit uue heliloomingu loomiseks, esitamiseks ning rahvusvahelisteks projektideks ning teadmiste arendamist seminariformaatide kaudu. 12. korda välja antud auhinna eesmärk on tunnustada inimest või organisatsiooni, kes on oma tegevusega andnud olulise panuse jazzmuusika tutvustamisse ja arendamisse Eestis.

Aasta Jazzansambel auhinna võitsid Kadri Voorand ja Mihkel Mälgand albumiga "In Duo with Mihkel Mälgand". Mõlemad artistid on pälvinud ka Eesti Jazziauhindadel aasta jazzmuusiku tiitli. Nad moodustavad duo, mis mängib põhiliselt originaalloomingut häälele, bassile ja klaverile. Hingestatud poeesiaga lugudes on ruumi improvisatsioonile kui ka elektroonilistele efektidele. Viiendat korda välja antud Aasta Jazzansambli auhinna eesmärk on innustada kollektiivide omaloomingut ja kontserttegevust.

Aasta jazzihelilooja auhinnaga tunnustati Mingo Rajandit, kes on helilooja ning kontrabassimängija, mitmete ansamblite kunstiline juht ning eriilmeliste interdistsiplinaarsete projektide algataja. Tema viimaste suuremate tööde hulka kuuluvad Pärdi Päevadeks tellitud interdistsiplinaarne lavateos "Creating Gods", Torontos toimunud Estonian Music Week'il esiettekande saanud teos "Trees Talk" maailma tippu kuuluva fagotimängija Martin Kuuskmanniga ning lavastus "Kontrabass" Eesti Draamateatris, millega pälviti ka Eesti teatri aastaauhind. Ühtlasi on Rajandi omanimelise kvinteti juht, kellega salvestati ka esimene stuudioalbum. Jazzihelilooja tiitel tõstab esile jazziheliloojaid, kes panustavad jazzivaldkonna värskesse loomingusse ning teevad koostööd muusikutega nii Eestis kui ka väljaspool.

Kõik võitjad pälvivad skulptor Tiiu Kirsipuu taiesed, lisaks rahalised auhinnad.

Eesti Jazziauhindade võitjad selgusid žürii ja publiku hääletuse ühistulemisena, sealjuures oli publiku hääl võrdne ühe žürii häälega. 2020. aasta Jazziauhindu andsid välja Eesti Jazzliit ja festival Jazzkaar koostöös eraisikust jazzisõbraga, Eesti Autorite Ühingu, Eesti Päevalehe, Viru Keskuse, JURA ja Telliskivi Loomelinnakuga. Ülekannet aitasid teostada Philly Joe's jazziklubi ning Babahh Media meeskond.

31. Tallinna Rahvusvaheline Festival Jazzkaar toimub 9.-15. oktoobrini 2020 üle Eesti ja 3. novembril Alexela Kontserdimajas. Eesti Jazzliidu üle-eestiline 17. hooaeg alustab kontsertidega septembrist.