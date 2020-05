Oyvind Rangoy: ma ei õpi eesti keelt kiiresti, vaid sügavalt

Oyvind Rangoy sõnas, et tema esimene avalikku tähelepanu äratanud luuletus oli norrakeelne. "Luuletus rääkis lõhe rookimisest ning ilmus 2005. aastal," mainis ta ja lisas, et soovis tõlkida Kristiina Ehini luulet, kuid selleks pidi endale kõigepealt selgeks tegema, mida üldse luule tähendab. "Seega ma proovisin ise."

"Ma sattusin mingisugusesse luulefoorumisse, kus pisut katsetasin," ütles ta, rõhutades, et umbes viies katsetus oligi luuletus lõhe rookimisest. "See luuletus võitis ka kuu preemia seal foorumis."

Samuti tõdes Oyvind Rangoy, et ta ei õpi eesti keelt kiiresti, vaid sügavalt. "Ma õpin mitut moodi ja see läheb kuidagi sügavale," ütles ta, lisades, et põhiliselt õpib ta eesti keelt naise kaudu. "Aga ma astusin ka Tartu ülikooli ning olen esimene norralasest eesti keele filoloog."

Põltsamaale kodu rajamine on Rangoy sõnul paljuski juhus. "Siis saab see koht aga armsaks ja elu ongi nii," ütles ta ja mainis, et tegelikult on see tema naise ja ämma koht. "Naise emapoolne vanaema oli veel siin, kui mina Eestisse kolisin, nüüd oleme me selle pärandina endale saanud."