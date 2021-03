"Anne lahkub Annelinnast" jõuab teatrisaali asemel otse sündmuspaigale

Nostalgiavabaks suhtedraamaks nimetatud lavastust on varem esitatud Tartu Uue teatri laval, kus Annelinna-taolise korteri atmosfäär jäi iga vaataja enda ette kujutada. Piirangute oludes jõudis lugu nüüd üheks korraks nii-öelda otse sündmuspaigale.

Näitleja Märt Avandi tunnistas, et mängulaad on sellest tulenevalt ka natuke teistsugune kui teatrilaval. "See tuba ütleb palju asju õigesti ette, mismoodi tuleb millele reageerida. Aga see tükk on ikkagi lõppkokkuvõttes sama. See lugu on sama. Aga ega üle kümne erinevuse ka ei leia."

Vaataja saab virtuaaletendusel olla kogu musta pesu ja draama keskel, justkui istuda kärbse kombel korteri seinal ja vahetada soovi korral vaatenurki. Kuigi korteri kujundas kunstnik Kristiina Põllu suhtedraamale ka sobivaks, tundsid osatäitjad end Annelinna betoonist paneelmajade keskel kohati ka nostalgiliselt.

"Minul on Annelinnas elamise kogemus vägagi olemas, küll mitte päris sellises korteris, aga see kõik on mulle väga tuttav," tõdes näitleja Maarja Mitt-Pichen.

Avandi tunnistas, et on ka elanud ühe aasta Annelinnas. "Õppisin enne lavakunstikooli Tartu Ülikoolis ja elasin koos oma kolme klassivennaga Annelinna korteris. Sellest korterist ei jäänud suurt midagi aasta lõpuks järgi, aga nii see pidigi olema. Nii et on natuke nostalgiline ka."