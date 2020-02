Märt Avandi Tartu Uue Teatri tükist: see on igas mõttes teraapiline

Tartu Uue Teatri jaoks on "Anne lahkub Annelinnast" üsna ebatavaline lavastus. Mõlemad näitlejad mängivad ainult ühte rolli, ühes kohas ning tegevus kulgeb ajahüpeteta. Lugu rullub lahti Annelinna-taolises betoonist magalarajoonis, kus ühes korteris kohtuvad mees ja naine, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Lavastus räägib naistest, kes saavad hakkama ilma meesteta väga hästi. Vaatamata sellele, et mehed on olemas, nad saavad ikkagi hakkama. Ehk siis kangelasnaised," selgitas näitleja Maarja Mitt-Pichen.

Näitleja Märt Avandi lisas, et Mitt-Pichenil ei ole õigus, sest lavastus on tegelikult ühe mehe lugu meeste raskest elust. "Kuidas naised loobivad neile kaikad kodaratesse ja teevad nende elu keeruliseks. Ja ei lase meestel olla need, kes nad tahavad - kunstnikuhinged ja tunda ennast vabalt ja lendu tõusta," ütles ta.

Näidend on kirjutatud just Maarja Mitt-Pichenile ja Märt Avandile mõeldes. "Olla kogu aeg laval kellegagi kahekesi, see on minu jaoks olnud väga õpetlik ja ka teatud pingutust nõudev," tõdes Mitt-Pichen.

Tartu Uus Teater on lavastuse määratlenud kui nostalgiavaba draama. "Nauding tööst on väga suur, selle lavastuprotsessi puhul see oli erakordselt suur. Ja ma arvan, et seda on väga mõnus mängida ka edaspidi, sest minu meelest tuli meil hästi välja. Ja kui on hea materjal ja hea lavastus, siis on see ka igas mõttes teraapiline," ütles Avandi.

Mitt-Pichen lisas, et kõigi inimeste lood on väga väga sarnased. "Kuskil väga baastasandil meil on kõigil kuskil mingi koht, mingi valukoht ja ükskõik, kui hästi me arvame üksteist tundvat, alati igaühel on oma vaatepunkt, kuidas tema mingit teatud sündmust näeb," ütles ta.