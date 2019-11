Tartu Uus Teater korjab uusi ideid

Tartu Uus Teater kuulutas teist korda välja ideekorje, mille eesmärk on tuua teatri repertuaari uusi teemasid ja impulsse.

Teater ootab mistahes ideid. "See võib olla lavastus, näidend, installatsioon, näitus või lavakujundus, mis ootab täitmist. Kindlasti ei realiseeru kõik ideed. Kuid kui meie plaanid haakuvad, arendame mõtteid koos edasi, leiame koostööpartnereid ning jõuame järgmise paari hooaja jooksul ka publiku ette," seisab teatri üleskutses.

Peamised võimalikud etenduskohad on Tartu Uue Teatri maja 2 saali, kuid välistatud pole mis tahes muu ootamatu ruum või paik, Tartus või mujal, katuse all või vabas õhus.

Kahele A4-le mahtuvad ideekavandid palub teater saata aadressile teatrikeskus@uusteater.ee hiljemalt Uue Teatri sünnipäevaks, 11. jaanuariks 2020.

Rohkem või vähem on kaks hooaega tagasi toimunud esimese ideekorjega seotud järgmised Uues Teatris publiku ette jõudnud lavastused: "Sajand armastuskirju", installatsioon "Vahevald", "Unusta/Unista", "Hingede öö", ja "Fantoomvalu". Veel on esietendumata läbi konkursi teatrisse jõudnud lavastused "Ilusad inimesed", "Anne lahkub Annelinnast" ja "Serafima+Bogdan". Kaks lavastust on arenduses ning jõuavad esietenduseni järgmiste hooaegade jooksul.