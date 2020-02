Tartu Uue Teatri monolavastus Aleksander Eelmaaga etendub Torontos

Tartu Uue Teatri lavastust "Sümfoonia ühele ehk A" mängitakse 13. ja 14. veebruaril Torontos Tartu Collage'is. Tegemist on monolavastusega, kus mängib Eesti teatri grand old man Aleksander Eelmaa. Näidendi autor on Donald Tomberg, lavastaja Ardo Ran Varres, kunstnik Henry Griin.

Lavastuses peavad dialoogi Aleksander Eelmaa ja vana katkine raadio. On vana mees ja on tema esimene raadio täis helisid, hääli ja mälestusi. Ta mäletab koos oma raadioga kõike. Eetrikahina saatel viiakse vaataja teekonnale Eesti muusika- ja kultuuriloos ligi saja aasta vältel, alustades rahvuslikust ärkamisajast ja lõpetades nõukogude võimu ikke all.

Ardo Ran Varrese debüütlavastus on üles ehitatud muusikateosena. Sõnad, mõtted, liikumine, rütmid ja helid on reastatud ja komponeeritud pigem klassikalise muusika kui harjumuspärase dramaturgia reeglite kohaselt. See ei takista aga lavaltoimuvat teatrietendusena vaatamast ja nägemast.

Külalisetenduste andmist toetab kultuuriministeerium toetusprogrammist Eesti Kultuur Maailmas.