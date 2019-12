Ivar Põllu Tartu Uuest Teatrist: ilma suurema toetuseta jätkame projektiteatrina

Tänavu sai Tartu Uus teater riigilt 128 000 tegevustoetust, vahendas "Aktuaalne kaamera". Sarnased Tallinna erateatrid nagu Von Krahl ja VAT Teater, kus on palgalised trupid, aga üle 400 000 euro. Tegevustoetuste suuruse otsustab kultuuriministeeriumi ekspertkomisjon, kes kaalub toetuste jagamisel teatri viimase kolme aasta kunstilist taset, rahvuskultuurilist ja regionaalset tähtsust ning valdkondlikku mõju.

Uue Teatri loovjuhi Ivar põllu sõnul ei saa teater praegu maksta oma töötajatele konkurentsivõimelist palka, rääkimata püsitrupi loomisest, mille tõttu pöördus Tartu linn kultuuriministeeriumi poole. "Me küll teatrit kinni ei pea panema, aga meie loominguline jõud on suure löögi all," ütles ta ja rõhutas, et kui räägitakse keskmistest palkadest ja kultuuritöötajate miinimumpalkadest, siis nemad ei suuda selliste toetustega Tartus tegutsedes sellist repertuaari mängida ja seda inimestele tagada. "Lihtsalt teater jookseb tühjaks."

Ta lisas, et sama suure toetusega jätkamine tähendab Uuele Teatrile projektiteatri staatust. Hetkel sooviks Tartu Uus Teater saada riigilt sama palju tegevustoetust kui Tallinna suuremad erateatrid. "See on pigem nagu õiglustunne, et kui me tegutseme samas sfääris ja ka tegelikult hoopiski Lõuna-Eestis ainukesena, siis juskui need tingimused peaksid olema riigi poolt võrdsed."

Kultuuriministeerium teatrite rahastamist täna kommenteerida ei saanud, kuna tegevustoetuste menetlused käivad.