Piret Jaaks lavastusest "Ilusad inimesed": otsisin ilu mitte ainult välimusest, vaid ka argisusest

Tartu Uues Teatris esietendub 22. novembril Piret Jaaksi debüütlavastus "Ilusad inimesed", mis lahkab, kuidas ilu meid mõjutab ja mida see meiega teeb. Postdramaatiline lavastus on osa Jaaksi loomeuurimusest Eesti muusika- ja teatriakadeemia lavakunstikoolis.

"Ilusad inimesed" on põhineb päris intervjuudel, mille Piret Jaaks möödunud talvel läbi viis, vahendas "Aktuaalne kaamera". Jaaks uuris inimestelt, kuidas on väline ilu mõjutanud ja saatnud neid läbi elu. Vastustest selgus, et inimesed määratlevad ilu hoopis teistmoodi.

"Kuigi me rääkisime välisest ilust, siis lõpuks need teemad ei olnud enam sellest," kinnitas Jaaks ja tõi välja, et palju tuli teemasid näiteks sellest, kuidas inimesed on püüdnud ühiskonnas hakkama saada ja kuidas nad näiteks ei sobitu kaanonisse. "Näiteks üksildus oli üks teema, mis tuli hästi selgelt välja ja siis ma hakkasingi ilu otsima hoopis teistsugustest asjadest, mitte ainult välimusest, vaid ka näiteks argisusest."

Ilutööstuse aastakäive on sadu miljardeid eurosid, mis on alati kasvus. Näitleja Henessi Schmidti sõnul on ilu seotud meie tunnetega. "Me oma lavastuse käsitleme ka ikkagi seda, kuidas see väline, mis paistab, on ikkagi väga tugevalt sisemusega seotud," selgitas ta.