Tartu Uus Teater jätkab eriolukorrale vaatamata suvelavastuse "Serafima+Bogdan" ettevalmistusega

Seoses eriolukorra pikenemisega otsustas Tartu Uus Teater, et kõik maikuu etendused lükkuvad sügisesse. Samas ei ole teater loobunud suveetenduse "Serafima+Bogdan" ettevalmistusest, samuti töötatakse sügisese mängukava kallal.

"Loodame, et kõikide inimeste, seal hulgas meie teatripubliku panus kriisist väljatulemiseks kannab vilja, et praegune lahusolemine toob meid augustiks jälle kokku ning etendused toimuvad väljakuulutatud kuupäevadel," kirjutasid teatri esindajad pressiteates.

Suvelavastuse "Serafima+Bogdan" autor on Vahur Afanasjev, lavastaja Ivar Põllu, kunstnik Kristiina Põllu, osades Ilo-Ann Saarepera (Ugala), Kristel Leesmend, Ingrid Isotamm, Renate Keerd, Priit Loog (Endla), Andres Mähar (Vanemuine), Karl-Andreas Kalmet ja Reigo Tamm (Estonia).

Samuti rõhutas Tartu Uus Teater, et nad on töötamas välja uusi teatrivorme, et siiski vaatajatega edasi suhelda. "Värskeid uudiseid sel teemal saame jagada ehk juba maikuus," rõhutasid nad.