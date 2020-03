Tartu Uus Teater näitab teatriigatsuse leevendamiseks salvestusi lavastustest

"On käes aeg, kus saab olla kodus oma kallitega ja tegelda asjadega, milleks pole juba ammu aega olnud. Ehkki viirus on ohtlik, on selles olukorras ka meeldivaid külgi. Usume, et see periood on tulnud, et midagi muuta, meis endis ja ehk ka ühiskonnas. Kasutame seda aega, et järele mõelda. Kasutame seda aega, et tunnetada oma piire ja vajadusi. Võib-olla saame sel perioodil aru, mida me päriselt vajame ja mida tegelikult mitte," kommenteeris ettevõtmist Tartu Uus Teater.

Esimesena näitab teater lavastust "Odysseia" 2015. aasta suvest (lavastaja Ivar Põllu). "Tegemist on lavastusega, millest kuulsid mitmed, aga mida nägid vähesed. Selge see, et ülesvõte pole päris see, mis etendus, aga midagi siin on. Kasvõi mälestus, kuidas me kõik kokkupressituna bussidega mööda Tartut sõitsime ja koos ühes lauas istusime," tutvustab teater.

Tartu Uus Teater näitab huvilistele ka "Odysseia" etenduse musta montaaži, mille kaudu saab piiluda lavastuse loomeprotsessi tagatubadesse. "Must materjal pakub sissevaadet kaadri taga tegutsevate kümnete inimeste tööle, kelleta etendus ei sünniks."

Igal reedel avalikustab Tartu Uus Teater uue salvestuse, mida saab tasuta vaadata teatri kodulehelt.