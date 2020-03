Elo Seliranna teatrisoovitused ERR-i arhiivist: "Unerohust" "Vihmameistrini"

Vanalinnastuudio "Unerohi"

Lavastaja: Eino Baskin

Elo Selirand selgitas, et kuna autoriõiguste tõttu ei ole võimalik enamikke NO99 lavastusi ERR-i arhiivist vaatada, siis on alati võimalik tutvuda hoopis ühe teiste kadunud teatri ehk Vanalinnastuudio loominguga. "Tasub üldse vaadata Vanalinnastuudio tipplavastusi 1980. aastatest, sest neid ühendab see, et Eino Baskin, kes oli paljude nende lavastaja, ei saanud ühtki teatriauhinda, seega tehkem seda austusest vanameistri vastu!"

Vaata ERR-i arhiivist nii esimest kui ka teist osa.

Ugala teater "Vihmameister"

Režissöör: Kaarin Raid

"Meil kõigil on vaja veidi romantikat ja kõik daamid, kes meenutavad Allan Noormetsa noorust, kui me kõik olime temasse armunud ja tahtsime temaga abielluda, saaksid väikese kergendustunde," sõnas Selirand.

Vaata ERR-i arhiivist nii esimest, teist kui ka kolmandat osa.

ERR-i toodetud lastesaated ja telelavastused

"Kindel võid sa olla ainult iseenda peale ehk vaadata tasub ka kõike seda, mis on toodetud ETV poolt alates 2000. aastatest lastele, tehtud on lasteseriaale nagu "Nöbinina", "Georg Udukübara aaria" ja "Lotte lood"," kinnitas Elo Selirand ja mainis, et on väga tore, kui lapsed vaatavad meie oma eestikeelset teatrit. "Kui teatrid uuesti lahti lähevad, siis ma loodan, et nad lähevad kõik seda vaatama."

Vaata ERR-i arhiivist "Nöbinina".

Vaata ERR-i arhiivist "Georg Udukübara aariat".

Vaata ERR-i arhiivist "Lotte lugusid".