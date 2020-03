"Lugude jutustamine, lugemine ning edasirääkimine on teatriloomingu üks alustalasid," ütles NUKU teatri kunstiline juht Mirko Rajas. "Meie jaoks on lugemine hingamine, hingetoit ja mäng, mis käivitab kujutlusvõime, usume, et kogenud raamatusõbra soovitus on oluline, et maailma tohutust raamatute hulgast leida need, mis jäävad sind saatma kogu eluks."

"Etendusi küll praegu ei toimu, kuid meie teater toimib ja tegutseb aktiivselt," ütles teatri tegevjuht Joonas Tartu. "Praegune aeg annab võimaluse varem õhus olnud mõtteid uuel kujul ellu viia."

Videod on lühikesed, ühest viie minutini ning nende ülesehitused vastavad soovitajate endi eelistustele. Mõnes videos on mitu raamatut ja nende lugejaga seotud lugu, mõnes on põhjalikumalt keskendutud ühele. Peamine tingimus on raamatu sobivus igas vanuses noorele lugejale.

Hetkel on raamaturiiuli esimesed kolm lugu avatud, kuid riiul täieneb järgnevate nädalate jooksul.

Leino Rei raamatusoovitused:

Doris Tislari raamatusoovitused:

Taavi Tõnissoni raamatusoovitused: