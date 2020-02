NUKU teatri lavale jõuab Kitzbergi "Tuulte pöörises"

"Näidendit lavastamiseks võttes olid mulle olulised paralleelid tollaste ja tänaste ühiskondlike hoovuste vahel," ütles lavastaja Mihkel Kohava ja selgitas, et lavastusprotsessi lõppfaasis on tõusnud fookusse inimese suhe koduga. "Kodu on meie staap ja kolmas nahk, inimesed ja suhted kodus mõjutavad meid rohkem ja sügavamalt kui miski muu."

"Tuulte pöörises" jõudis esmakordselt lavale 1906. aastal kutselise Vanemuise teatri esimese esietendusena ja näidendi sündmuste taustaks on 1905. aasta revolutsioon. Lavastaja sõnul on Kitzbergi tegelastel oht ajada sassi isiklikud läbielamised ja valu maailma pärast ning kaotada kontakt eluga. Püüd maailma keerukust lihtsatesse sõnadesse ja lahendustesse suruda kõnetab rahvamasse ka tänapäeval ning isiklikud pettumused kanaliseeritakse poliitikasse.

Lavastuse kunstnik Rosita Raud on toonaste ja tänaste konfliktide sarnasuse rõhutamiseks valinud minimalistliku ja arhailise stilistika. Muusika loob lavastusele noor helilooja Kristjan Kannukene. Lavastaja juhendajaks on Mart Koldits Von Krahli teatrist.

Mängivad Lena Barbara Luhse, Maris Lüüs, Kaarel Pogga, Oskar Punga ja Oskar Seeman EMTA lavakunstikoolist. Lisaks näitlejaüliõpilastele teevad lavastuses kaasa NUKU teatri näitlejad Liivika Hanstin ja Andres Roosileht.