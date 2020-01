Teatri kunstilise juhi Mirko Rajase sõnul oli eelnev aasta jätkuvalt sisuliste arengute teenistuses.

"Oleme viimastel aastatel teadlikult võtnud repertuaari lavastusi, mis on ülesehituse ja teemade poolest olulised nii meie peamisele sihtgrupile kui ka näitlejatele ja lavastajatele, kuid milles ilmtingimata ei domineeri nuku- ega visuaalteater," ütles Rajas.

"Eriilmeliste väljendusvahendite kasutamine ning lavastusliikide kombineerimine võikski olla üks noorele vaatajale suunatud teatri osa ning selle tasakaalu otsimise teel me praegu oleme. Olen tänulik meie toetavale kollektiivile ja vaatajatele."

Teatrijuht Joonas Tartu sõnul oli aasta keskmine saalide täituvus 90 protsenti ja mitmel kuul ligi 100 protsenti. "Suur publikuarv ei ole eesmärk omaette, kuid on näha, et meie teatri professionaalne ja hoidev õhkkond ning eesmärk pühenduda sisulisele läheb teatrikülastajale korda."

Eelmisel aastal jõudis NUKU teatri publiku ette seitse uuslavastust. Lisaks toimus kevadel Leino Rei kunstilisel juhtimisel rahvusvaheline nuku- ja visuaalteatrifestival NuQ Treff, kus võis näha 21 lavastust maailma nuku- ja visuaalteatriparemikust.

"Vapruse värinad" (2019). Pildil Mart Müürisepp, Risto Vaidla. Autor/allikas: Andres Roosileht

"Oleme otsinud läbivalt sisu ja vormi dialoogi ning püüdnud seda tervikpildiks ühendada kolmel paralleelsel liinil – programm, mis rikastaks kohalikku teatripilti, visuaalteatri mõtestamine ja festivalil etendunud lavastuste analüüs ning praktiline meistriklass, mis inspireeriks ja arendaks meie oma teatri inimesi," ütles Rei.

NUKU muuseumi juhi Maria Uski sõnul kasvas lasteaia- ja kooligruppide huvi nii töötubade kui ka õppeaineid teatri kaudu käsitlevate lõimtundide vastu. Igapäevategemiste kõrval alustas NUKU muuseum uute ettevõtmistega, muu hulgas muuseumikogu uurijatele kättesaadavaks tegemisega.

"Loominguliselt mitmekülgse aasta jooksul käivitasime programmid kolmandatest riikidest Eestisse asunud inimeste kultuurilise kohanemise toetamiseks nukuteatrikunsti abil," ütles Usk. "Koostööprojektis Ukraina kultuuriseltsiga sündis ukraina- ja eestikeelne lavastus "Seal, kus kodu". Aasta lõpust hoiab muuseumis toimuval silma peal suurim teatrilaval mänginud nukk – läbi kolme korruse ulatuv 7-meetrine Gulliver."

"Momo" (2019). Pildil Doris Tislar. Autor/allikas: Gabriela Liivamagi

NUKU teatris tegutseva noorte autorite dramaturgialaboratooriumi esimese hooaja tulemusena loeti avalikult ette Silvia Urgase ja Oliver Bergi debüütnäidendid. Sügisel lükati koostöös Eesti Draamateatriga käima noorte kriitikalaboratoorium. Tänavu jaanuaris toimuvad järjekordsed NUKU teatri noortestuudio sisseastumiskatsed.

Kevadhooajal on plaanis neli uuslavastust: noortele ja täiskasvanutele toob Mihkel Kohava (EMTA lavakunstikool) veebruaris lavale August Kitzbergi "Tuulte pöörises" Eesti muusika- ja teatriakadeemia lavakunstikooli 29. lennu lõpulavastusena, aprillis jõuab esietenduseni vanusele 12+ suunatud lavastus lavastajalt Renate Keerdilt. Priit Pärna "Tagurpidi" tõlgendus vanusele 7+ esietendub Leino Rei lavastajakäe all mais ning suvelavastus on Jaanika Juhansoni näidendivõistlusel auhinnatud "Kummituste suvi", mille toob Kernu mõisa küünis lavale Mirko Rajas.

NUKU teater on noore vaataja teater, mille repertuaaris leiab lavastusi ka väikelastele ja täiskasvanutele. Teatri juurde kuuluvad nukuteatrikunsti muuseum ning rahvusvaheline nuku- ja visuaalteatrifestival NuQ Treff.