Kokkuvõte | Teatrid ja kinod ostavad piletid tagasi või vahetavad ümber

Suur hulk teatreid ja kinosid on juba teatanud, et Eestis kehtestatud eriolukorra tõttu maksavad nad ostetud piletite eest raha tagasi. Avaldame valiku erinevatest kultuuriasutustest, mis on seda juba kinnitanud.

KINOD

Forum Cinemas teatas, et 13. märtsil on nende kinode uksed avatud kuni kell 20.00, et soovijad saaksid oma ostetud kinopiletid vahetada kas kinkepileti või raha vastu. Kõik kes on kinopileti veebist ostnud, saavad jooksvalt raha oma pangakontole tagasi. Kasutatud kinkepiletud muutuvad taas aktiivseks ja pikenevad 90 päeva võrra.

Apollo kino sulges 13. märtsis kõik kinouksed ning ostetud piletite hüvitamiseks avasid nad kodulehel spetsiaalse vormi, mille tähitmise järel toimub piletiraha tagastus. Head kinosõbrad! Teatame, et Apollo kinod sulgevad alates tänasest, 13. märtsist kõik kinouksed! Enne mai lõppu kehtivuse kaotavaid kinkepileteid pikendatakse juuni lõpuni.

Kino Sõprus kinnitas, et eelmüügist ostetud piletid tagastatakse keskkonnas Fienta, kinokassast ette ostetud pileti puhul palutakse ühendust võtta aadressil info@kinosoprus.ee.

Kino Artis ostab pileteid tagasi 13. märtsil kell 10-18, 17. märtsil kell 10-12 ja 19. märtsil 10-12, piletiraha saab tagasi küsida ka aadressil tallinnfilm@kino.ee.

Elektriteater Tartus võtab kõigi internetist pileti ostnud inimestega ühendust, kassast pileti ostnutel palutakse võtta ühendust aadressil info@elektriteater.ee.

Thule kino Kuressaares kinnitas, et kõik, kes on soetanud kinopileti tulevastele seansidele, saavad sama pääsmega olukorra lahenedes minna vabalt valitud seansile.

TEATRID

Rahvusooper Estonia kinnitas, et 1. maist kuni hooaja lõpuni kehtib uus, muudetud mängukava. Märtsi- ja aprillikuu etendustele ostetud piletid vahetatakse ümber hilisemate etenduste vastu alates 23. märtsist. Soovi korral ostetakse piletid tagasi, ent teater palub publikul kaaluda võimalust teatrit raskel ajal toetada, jättes ostetud pileti eest raha tagasi võtmata. Täpsemat infot saab aadressil estonia@opera.ee.

Tallinna Linnateater on peatanud piletite väljastamise ning ostab tagasi kõik piletid kuni märtsi lõpuni toimuvatele etendustele. Edasise kohta avaldatakse info esimesel võimalusel.

Eesti Draamateater võtab inimestega ärajäävate etenduste piletite ümber vahetamiseks või tagasiostmiseks ühendust hiljemalt 1. maiks. Kui piletid osteti otse teatri kassast või Piletimaailma müügipunktist, paluvad nad võtta ühendust aadressil pilet@draamateater.ee.

NUKU teater on sulgenud kassa, kuid ostab tagasi või vahetab ümber seni ostetud piletid. Kui inimene soovib piletid vahetada etenduse vastu mais või juunis, siis ootab teater infot meilile. Kui inimene soovib jääda ootama sügise mängukava (selgub aprillis), siis palub teater võtta ühendust aprilli teises pooles.

Kui inimene soovib raha tagasi, siis palub teater saata kiri aadressile kassa@nuku.ee, lisada kirjale manusena piletid (võib ka foto) ja panna kirja konto omanik ja kontonumber, kuhu teha ülekanne .

Von Krahli teater ostab tagasi või vahetab pileteid kuni 1. juunini 2020. Tagasiost ja vahetus puudutab ainult 14.märtsist kuni 1. mai vahemikus toimuvaid etendusi. Piletite tagasiostmise või vahetamisega seoses palub teater kirjutada aadressil kersti@vonkrahl.ee.

Vaba Lava kinnitas, et kõigi ärajäävate etenduste ja ürituste piletid ostetakse tagasi kuni 1. maini. Piletilevist pileti soetanud inimestega võtab Piletilevi ise ühendust ja edastab peagi täpsemad juhised.

Ugala teater sulges uksed juba päev enne eriolukorra väljakuulutamist ehk 12. märtsil, kuid nemadki ostavad tagasi ärajäävate etenduste piletid või vahetavad need ümber hilisemateks kuupäevadeks. Teater annab täpsemat infot kodulehe vahendusel, kuidas tuleb toimida piletiomanikel ja broneerinutel.

Endla teater kinnitas, et märtsis ja aprillis ära jäävate etenduste piletid jäävad kehtima vabalt valitud Endla teatri 2020. aasta etendustele, seal hulgas ka väljasõiduetendused. Pileteid saab ümber vahetada kuni aasta lõpuni, soovi korral ostetakse piletid tagasi. Täpsem info piletite ümbervahetamise ning tagastamise kohta aadressil piletikassa@endla.ee. Edasine täpsem info ilmub teatri kodulehele.

Rakvere teater selgitas samuti, et välja ostetud pileteid saab kasutada mistahes Rakvere teatri etendusel 2020. aasta 31. detsembrini. Pilet toimib nagu Rakvere Teatri kinkekaart, millega saab kohta broneerida ja pileteid lunastada Rakvere Teatri kassast, kuid soovi korral ostetakse piletid kuni 1. maini ka tagasi. Piletimaailmast ostetud netipiletite tagasiostuks tuleb kassa@rakvereteater.ee saata tagasiostu avaldus, mille leiate kodulehelt. Piletimaailmast ostetud paberpiletid tuleb saata koos tagasiostu avaldusega aadressil Kreutzwaldi 2a, 44314 Rakvere. Piletilevist ostetud piletid ostab tagasi Piletilevi. Teatrikino pileteid ümber ei vahetata, need ostetakse tagasi.

Kuressaare teater jätab seoses eriolukorraga ära kõik eelnevalt väljakuulutatud etendused ja muud avalikud üritused. Külalisteatrite etenduste piletite tagasiostu kohta annab infot vastav teater, Endla Teatri etendused "Tantsutund" lükatakse edasi maikuusse. Kuressaare Teatri etendustele ostetud piletid ostab teater tagasi, vastavat infot piletite tagasiostu kohta saab küsida aadressil elen@klteater.ee.

VAT teater kinnitas, et ärajäänud etenduste piletid vahetatakse ümber sama lavastuse etendusele kuni 31. detsembrini 2020. Vahetuse võimaluse puudumisel ostab teater piletid tagasi kuni 31. maini.

Teater Vanemuine ostab ärajäävate etenduste piletid soovi korral tagasi või vahetab need ümber Vanemuise kinkekaartide vastu. Vahetus ning tagasiostmine toimub kuni 31. detsembrini 2020. Tagasimaksed teostatakse ülekande teel, oma soovist tuleb anda teatrile teada aadressil kassa@vanemuine.ee.

Vene teater sõnas, et kõik piletid, mis on ostetud enne 1. maid toimuma pidanud etendustele, kehtivad kuni 2020. aasta lõpuni. Piletiomanikud, kel on pilet märtsi või aprilli etendusele, võivad pileti kas tagastada, vahetada kinkekaardi vastu või vahetada mõne teise etenduse pileti vastu. PDF pileti omanikel palume kontakteeruda Piletilevi kontoriga e-posti aadressil tagasiost@piletilevi.ee. Teatri kassa tavapärase graafiku alusel ehk esmaspäevast reedeni kell 11-19 ja laupäeval ning pühapäeval kell 14-18.