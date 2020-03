Valitsus kehtestas Eestis eriolukorra, mille tingimustes on sätestatud, et raamatukogud jäävad avatuks piiratud ulatuses. Rahvusraamatukogu kinnitas, et hetkel jääb maja suletuks ning lugemissaale tõenäoliselt ka ei avata, kuid täpsem info tuleb uue nädala algul.

Rahvusraamatukogu kommunikatsiooni- ja turundusjuht Argo Kerb selgitas, et kuigi täpsemad otsused raamatukogu edasise saatuse kohta tulevad lähipäevadel, siis tõenäoliselt lugemissaalid avatuks ei jää, kuna soovitakse minimeerida inimestevahelist kontakti. "Sellele vaatamata on võimalik raamatuid tagastada ja ka veebikeskkonna kaudu tellida spetsiaalsesse raamatukappi, mis asub rahvusraamatukogu peaukse juures."

"Lähipäevadel vaatame üle, mis teenuseid saame pakkuda, et aidata ja toetada tekkinud olukorda," sõnas ta ja lisas, et mis puudutab teenuseid, kus on inimkontakt, siis peavad nad hindama konkreetset ohutaset. "Seda peame konsulteerima ka ametkondadega."

Vaatamata sellele, et rahvusraamatukogu jääb alates tänasest suletuks, on alates 16. märtsist esmaspäevast reedeni kell 10-17 avatud maja peauks. "Raamatukogusse küll ei saa, aga meil on majas ka üks kohvik, mis jääb avatuks."