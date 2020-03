Rahvusraamatukogu sisearhitektuuri konkursi võitis Ville Lausmäe

Rahvusraamatukogu direktor Janne Andresoo kinnitas ERR-ile antud intervjuus, et raamatukogu rekonstrueerimise juures pole suuremaid tagasilööke olnud ning tänaseks on leidnud ka sisearhitekt. Rekonstrueeritud rahvusraamatukogu sisearhitektuuri eest vastutab Ville Lausmäe (VL sisearhitektuur OÜ).

Janne Andresoo kinnitas, et rahvusraamatukogu projekteerimine on läinud vastavalt ajagraafikule. "Seda küll väikese nihkega, sest vahepeal olid läbirääkimised sel teemal, mis puudustasid sisearhiktetuuri," selgitas ta ja mainis, et lepingu kohaselt olid projekteerijad kohustatud korraldama sisearhitektuuri konkusi. "See toimus väga edukalt ning võitjaks osutus Ville Lausmäe sisearhitektuuri büroo."

"Hetkel käibki koostöös arhitektide ja sisearhitektide eelprojekti koostamine, mis peaks valmis saama 29. maiks," selgitas ta ja kinnitas, et selleks ajaks peaksid kõige olulisemad asjad rahvusraamatukogus paika saama. "Hea meel on selle üle, et meil on väga hästi kulgenud selle suure ruumi planeerimine koostöös rahvusarhiiviga, kes kolm oma Tallinna üksust kolib rahvusraamatukogu hoonesse."

"Samuti on hea meel selle üle, et selle rekonstrueeritava hoone vastu on tundnud huvi haridus- ja teadusministeerium laiemalt ning just selles plaanis, mis puudutab rahvusraamatukogu lähiümbrusesse kerkivaid koolihooneid," selgitas Andresoo ja rõhutas, et ministeerium on uurinud, kuidas rahvusraamatukogu ja koolid saaksid omavahel koostööd teha. "Mõte ongi selles, et kõik need inimesed, huvirühmad ja eksperdid, kes saaksid panustada rahvusraamatukogu rikastamisse, on väga oodatud."