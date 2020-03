Tallinna keskraamatukogu jääb avatuks, mitmed haruraamatukogud suletakse

Rahvusraamatukogu on kinnitanud, et nende raamatukogu on alates 13. märtsist suletud ning tõenäoliselt lugemissaale lähiajal ei avatagi. Tallinna keskraamatukogu direktor aga rõhutas, et nende põhihoone Estonia puiesteel jääb avatuks, küll aga suletakse mitmed haruraamatukogud.

Tallinna keskraamatukogu direktor Kaie Holm kinnitas, et kuigi Tallinna linnavalitsuselt veel otseseid juhiseid pole, siis on nad otsustanud, et hakkavad sulgema haruraamatukogusid. "Seejuures tagame, et igas linnaosas on üks raamatukogu endiselt avatud," kinnitas ta ja rõhutas, et avatuks jääb ka Tallinna keskraamatukogu põhimaja Estonia puiesteel.

"Me paneme inimestele südamele, et nad kasutaksid meie e-raamatukogusid," rõhutas Holm ja mainis, et nad ei korralda enam ka avalikke üritusi. "Oleme hakanud inimesi teavitama, et nad ei tuleks koolitustele, kuna tegemist on teenusega, kus raamatukoguhoidja puutub inimesega kokku," selgitas ta, lisades, et võimaluse korral võiks siiski loobuda ka raamatukogu lugemissaali ja avalike arvutite kasutamisest.

Täpsem nimekiri haruraamatukogudest, mis suletakse, selgub Kaie Holmi sõnul kas alates homsest või hiljemalt 17. märtsist. "Tänasest on kinni Mustamäel asuv Männi raamatukogu, teiste osas ilmub täpsem info meie veebilehele."