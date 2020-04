Kuressaare teatri loomejuht Aarne Mägi: kogu repertuaar tuleb ümber hinnata

Kuressaare teatri loomejuht Aarne Mägi on viimased nädalad olnud Kuressaare teatri ainus hing, elades oma karantiiniaja üle just teatrimajas, vahendas "Aktuaalne kaamera". "Tegelikult tuleb kogu repertuaar absoluutselt ümber hinnata," ütles ta ja lisas, et hetkel ei saa nad rääkida veel konkreetsetest kuupäevadest. "Me vaatame kerge hirmuga suvesse, kus meil on plaanitud päris suur suveprojekt, me ei oska veel vastata küsimusele, kas me saame neid näitlejaid kasutada, keda meil oli plaanis siia kutsuda."

Kuressaare teater hakkab seejuures näitama oma varasemaid etendusi üle interneti. Esimene etendus "Rääkivad riided" oli nähtav teatripäeval, 9. aprillil kell 19 jõuab vaatajate ette 2013. aasta suvelavastus "Talgud". "Meie oleme teinud kokkulepped oma trupi näitlejatega ja saanud täiesti positiivse vastuse, keegi midagi selle eest saada ei taha, kuna teater isa ka midagi ei teeni," rõhutas ta ja lisas, et "Talgud" ei jää viimaseks veebiteatri etenduseks.