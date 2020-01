Kuressaare teater loobub konkurentsi tõttu kinoteenuse pakkumisest

Kuressaares on kinos käimise võimalused oluliselt paranenud. Kui veel viis aastat tagasi oli periood, kus polnud Kuressaares ühtegi kinosaali, siis praegu on neid lausa viis. Konkurentsi suurenemise tõttu on otsustanud Kuressaare teater kinoteenuse pakkumisest loobuda.

Kuressaare teater päästis Kuressaare vahepealse kinomõõna viis aastat tagasi, kui soetas kaasaegse kinoaparatuuri, misjärel oli inimestel ka Saaremaal võimalik kaasaegseid filmihitte suurel ekraanil näha. 2017. aasta sügisel jõudis Saaremaale Apollo kinokett kahe saaliga ja eelmisel aastal avati ka Kuressaare kesklinnas erakapitalil Thule kino kahe saaliga. Pärast selliseid muutusi on Kuressaare teater otsustanud kinokultuuri pakkumisest tagasi tõmbuda.

"Kui ikka saalis on mõnikord sama palju inimesi kui on meil teenindavat personali, siis lihtsalt kaine mõistus ütleb, et sellele asjale peale maksta ei ole vast mõtet," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" Kuressaare teatri loomejuht Aarne Mägi.

Aga et saarlased kinos käivad, seda kinnitavad Apollo kino üha kasvavad külastused. Ja nii nagu mõne muu asjaga, on saarlastel väidetavalt ka pisut erinev filmihuvi Mandri-Eestiga võrreldes.

"Saarlased paistavad silma perelembuse poolest. Käiakse rohkem peredega, mis siis tingib ka pere- ja lastefilmi eelistuse. Head komöödiad lähevad Saaremaal mandriga võrreldes võib olla paremini peale. Ja on põnev trend ja väga raske seletada, et ka head õudusfilmid. Ja loomulikult ka Eesti film on Saaremaal hinnatum," märkis Apollo Kino Baltikumi tegevjuht Kadri Ärm.

Kõige uuema – Thule kino rajamiseks löödi kopp maasse veel siis, kui Apollot Saaremaal polnud ja filmide vaatamise nälg oli tuntav. Nüüd tuleb erakapitalil toimival kinol hakkama saada konkurentsis.



"Meie filmivalik on natukene teistsugune. Me kasutame nii suurtootjate filme kui ka väga palju väärtfilme. Ja just sellega me suurest ketist erineme," selgitas Thule Kino omanik Andres Tinno.

Kui jätta kõrvale ehk kinode omanike mured, siis kinovaatajate seisukohast on saarlased praegu küll n-ö või sees. Tervelt neli erinevat ja kaasaegset kinosaali Kuressaares. Veel viis aastat tagasi ei julgenud keegi sellistest võimalustest isegi unistada.