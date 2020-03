Igal argipäeval kell 20.00 esitavad NUKU teatri näitlejad teatri Facebooki-lehel otseülekandena väärt lastekirjandust. Valitud teosed on pärit NUKU teatri repertuaarivaramust või teatriga seotud inimese sulest.

Teatri kunstilise juhi Mirko Rajase sõnul on ettelugemised vaadatavad ainult otseülekandena nimetatud ajal. "Need kohtumised publikuga on nagu teatriski – siin ja praegu viibivad vaatajad ja näitleja ühes, virtuaalses aegruumis."

NUKU teatri näitlejad loevad lugusid ette enda kodudes ja käepäraste tehniliste vahenditega. Esimesel nädalal tulevad ettelugemisele järgmised teosed:

Esmaspäev, 30. märts. Teatri kunstiline juht Mirko Rajas esitab katkendeid NUKU teatri staažikaima näitleja, eesti nukuteatrikunsti grand old lady Helle Laasi omaeluloolisest raamatust "Nad olid, meie oleme, nemad tulevad" (1989).

Teisipäev, 31. märts. Näitleja Laura Kukk loeb Mattias Johann Eiseni ja Friedrich Reinhold Kreutzwaldi üles kirjutatud muinasjutte. Eiseni "Päike, Kuu ja tähed" on praegugi, Lauraga peaosas, NUKU teatri repertuaaris. Eiseni-aineline "Kratt" esietendus 1998. aastal ning Kreutzwaldi muinasjutul "Vägev vähk ja täitmatu naine" põhines Mati Undi "... ja ahne naine" 1981. aastal.

Kolmapäev, 1 aprill. Näitleja Anti Kobin kannab ette NUKU teatri sõbra, lastekirjaniku Jaanus Vaiksoo värsse.

Neljapäev, 2 aprill. Näitleja, lavastaja ja festivali NuQ Treff juht Leino Rei loeb A. H. Tammsaare lühijutte "Poiss ja liblik" ja "Tähtis päev". Tammsaare on NUKU teatri repertuaaris olnud mitmel korral, praegu on mängukavas tema "Noored hinged".

Reede, 3. aprill. Näitleja Liivika Hanstini esitab Oscar Wilde'i kunstmuinasjuttu "Tähelaps" või "Ustav sõber". Wilde'i loomingust on NUKU teatri laval olnud "Tähepoiss", "Isekas hiiglane", "Canterville'i lossi vaim" ja "Dorian Gray portree".

NUKU teatri raamaturiiuli lugemissoovitused on järelvaadatavad NUKU teatri kodulehel ja Youtube'i kanalis.