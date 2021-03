Ott Karulin: lavastaja- ja kunstnikutööd tuleb hinnata kõiki teatriliike arvesse võttes

See 12 liikmega žürii koosneb viie liigižürii ja ühe erižürii esindajatest ning nende vaatluse all on nii sõna-, muusika-, balleti-, tantsu-, etenduskunsti- kui ka lastelavastused.

Sirp uuris Eesti teatri auhindade töörühma esimehelt Ott Karulinilt, miks sellised muudatused sisse viidi.

Miks oli tarvis tuua lavastaja- ja kunstnikuauhind sõnalavastuste auhindade žürii otsustusõiguse alt ära ja moodustada kõike hõlmav ühisžürii?

Tagantjärele mõeldes võib küsida, miks see juba varem nii ei olnud. Miks andis lavastaja- ja kunstnikuauhinda välja üksnes sõnalavastuste auhindade žürii? Eesti teatripilt on avardunud ja mitmekesistunud ning seepärast on mõistetav, et lavastaja- ja kunstnikutööd tuleb hinnata kõiki teatriliike arvesse võttes. Muudatusettepanekute läbitöötamiseks kogunenud töörühma siht oli, et teatriauhinnad vastaksid muutunud teatripildile ning et keegi, kes auhinda väärib, ei jääks tähelepanuta. Sel eesmärgil anti ka sõnalavastuste auhindade žüriile juurde võimalus valida välja oma eriauhinna nominendid ja laureaat.

Teine märkimisväärne erinevus on see, et kunstnikutööd hinnates saab nüüd tuua eraldi esile lava-, kostüümi-, valgus- ja videokujunduse autorid. Auhinnastatistikat võrreldes ilmnes, et seni on valgus- ja videokunstnikke tunnustatud üldjuhul kogu kujundustiimi osana. Tänavu on kunstnikuauhinna nominentide seas juba kaks valguskunstnikku.

Kas muudatuste üks põhjusi oli etenduskunsti tegijate tõrjutustunne?

Etenduskunsti auhinda seni välja andnud ühisžürii tegeles varem lavastustega, mis ei mahtunud ühegi teise žürii huviorbiiti, mistõttu oli pilt laialivalguv. Sellest aastast on etenduskunstiauhind kitsalt etenduskunsti päralt. Tõsi, tänavu leiab etenduskunsti tegijaid päris palju ka lavastaja- ja kunstnikuauhinna nominentide seast, ent see rohkus on ilmselt vaid vaadeldava teatriaasta eripära.