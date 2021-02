Margus Allikmaa: publik on pidanud juba neli korda teatriplaane ümber tegema

Vene teatris jääb teatrikuul ära 45 etendust. Teatrijuht ja Etendusasutuse Liidu juhatuse liige Margus Allikmaa rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et märts on teatrile tavapäraselt olnud kõige tihedam kuu. "Me oleme otsustanud nii, et sellel päeval, kui oleks märtsis pidanud toimuma esietendus, toimub kontrolletendus. Oma majas, ilma publikuta ja kohe lähevad töösse järgmised ettevalmistustööd uute tükkide väljatoomiseks, algavad järgmised proovid, nii et selles mõttes majas töö seisma ei jää."

Teatrite peamine mure on Allikmaa sõnul publiku pärast. "Mina ei tea, ega keegi ei oska öelda, kuidas teatri publikul on, keda on nüüd siis juba vist neljandat korda tarvis ümber paigutada saalides või öelda, et vahetage oma piletid tulevikuetendusele või võtke kinkekaart või ostame pileti tagasi, kõik see on lihtne, aga mõelda selle peale, et juba neljas kord praktiliselt keegi tõenäoliselt peab oma planeeritud teatrikülastuse jälle ära muutma või edasi lükkama."

Valitsus arutab praegu kompensatsioonide katteallikate üle. Kultuuriminister Anneli Ott ütles, et vaadatakse üle ka eelmise aasta jäägid ja reservivõimalused, lisaeelarvet veel ei arutata. Aga kuidas kultuurivaldkonnas toetused jagunevad? "Jagunebki nii, et osalt töötukassa kaudu, kellel on tööleping," rääkis Ott. "See nüüd, kas töötukassa kaudu toetus makstakse otse töötajale või tööandjale, asustusele, organisatsioonidele, see on veel lahtine. Kiirem viis oleks see maksta asutustele ja sealt edasi töötajatele."

"Siis on ka kultuuriministeeriumi kaudu loovisikutele loovisikute seadus praegu muutmisel, et loovisikud saaksid täiendavat toetust, ja lisaks siis need, kes võlaõigusseaduse alusel on töölepinguga tööl," kinnitas Ott. "Kriisiolukorras peame arvestama, et abivajajaid on väga palju, valdkondi erinevaid ja praegu räägime 60 protsendi toetusest maksimaalselt tuhande eurose palga juures."