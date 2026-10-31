Galerii: Von Krahl tähistab sünnipäeva kaheksatunnise kestvusaktsiooniga

Von Krahli teatri suures saalis toimuv kaheksatunnine kestvusaktsioon on hüvastijätt lavastusega "Jussikese 7 sõpra". Aktsioon kestab kella kaheksani õhtul ning saalist võib igal hetkel sisse ja välja käia. Lisaks on avatud ka Konn Krahli spaa.

Pärast aktsiooni lülitub teater muusika lainele. Kell 21 astub lavale ansambel I Am Bob, kellele järgnevad pungigrupp Vigri ning kooslus Volta. Õhtu lõpetavad DJ-d.