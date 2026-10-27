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Karl Birnbaum: Von Krahlis on kaks põlvkonda põimunud

Teater
Foto: err
Teater

Von Krahli teater tähistab sel nädalavahetusel 34. sünnipäeva. Birnbaumi sõnul on kaks aastat tegutsenud uus Krahli trupp põimida kaks põlvkonda, pakkudes midagi nii kunagise Krahli austajatele kui ka noorematele.

Sel laupäeval tähistab Von Krahli teater oma 34. sünnipäeva. Sel puhul mängitakse lavastust "Jussikese 7 sõpra" kaheksa tundi järjest. Aktsioon kannab nime "Jumalaga Jussike".

"Jussikese 7 sõpra" oli Von Krahli uue trupi esimene ühine lavastus. Lavastuse sees mängitakse ka ajaga. Näidend areneb teatud punktini ning lendab siis algusesse tagasi. "Originaallavastuses alustame me seda ühe etenduse jooksul kuus korda. Laupäevases kaheksatunnises aktsioonis me täpselt ei teagi. See saab olema nagu lõputu telefonimäng," rääkis Kristel Zimmer.

"Teise alustamise korraga on tavaliselt kuulda kahinat, et mis see nüüd on. Siis hakkad juba kuulma puhkimist. Mõneti on see nauditav, et publik küsib, mis siin toimub, enne, kui tegevus hakkab täielikult muutuma," lisas Herman Pihlak. "Kuhu me nüüd lõpuks aktsiooniga välja jõuame: ise ka väga ei tea. Võib-olla kui tulla vaatama viiendal tunnil, on see õhtu kujunenud hoopis teistsuguseks, kui see, mis ta algselt oli," lisas Pihlak.

Kes kestvusaktsioonide vastu huvi tunneb, võib näitlejate sõnul eksperimenti jälgida ka kaheksa tundi jutti. Sünnipäeva puhul pakutakse teatris spaatoite ning teatri ees avatakse Konn Krahli spaa.

"Kutsume inimesi üles meile rätikuid tooma. Meil oleks neid päris palju vaja, sest meie tegevus toimub spaas, kus on päriselt mullivann. Seal läheb päris libedaks," lisas Birnbaum.

Uus trupp on nüüdseks Von Krahlis tegutsenud kaks aastat. Birnbaumi sõnul on selle ajaga n-ö vana ja uus Krahl, kaks põlvkonda põimunud. "Meil ei olnud ju tegelikult aimugi, mis see vana Krahl täpselt oli. Olime sündinud selleks hetkeks, kui oli vana Krahli hiilgeaeg. Kuulda tagasisidet, et Krahl on endiselt see koht, kus saab kokku varasem publik, aga samal ajal on meie enda põlvkond meid hästi vastu võtnud, on olnud meie jaoks vapustav."

Zimmer lisas, et trupp on kahe aastaga päris hästi kokku kasvanud. "Nüüd on uus tuul tiibadesse tulnud ja see õhupadi võiks meid veel aastaid edasi kanda," märkis ta ning lisas, et klassikalisemat suunda kindlasti ei igatseta.

Birnbaumi sõnul tõigi neid Krahli soov otsida endale uusi väljendusviise. "Meil ei ole praegu ka repertuaaris ühtegi lavastust, mis oleks teisega sarnane. Krahl ongi ettearvamatu koht ja see hoiabki seda meie enda jaoks ka põnevana," sõnas ta.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Ringvaade"

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