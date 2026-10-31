Kitarrist Robin Mäetalu avaldas debüütalbumi "Round One"

Robin Mäetalu on teinud koostööd mitmete Eesti artistidega mängides Tanel Padari, Karl-Erik Taukari, Eleryn Tiidu ja Jüri Pootsmanni bändis ning koosseisudes Da Why Not ja Svjata Vatra. Debüütalbumil esitleb ta esimest korda laiemalt oma autoriloomingut.

"Round One" sündis soovist luua muusikat, mis kannaks tema enda loomingulist käekirja. Mäetalu sõnul ajendas teda albumit tegema vestlus noore muusikuga, kes tundis tema tegevust teiste artistide taustajõuna, kuid soovis teada, kust saaks kuulata tema enda muusikat.

"Olen aastaid teiste artistidega lavalaudu jaganud, aga tundsin üha rohkem, et tahan luua midagi, mis oleks päriselt minu oma ja jääks minuga kogu eluks. Nii hakkasidki tasapisi kogunenud ideed üheks tervikuks kujunema. "Round One" on minu jaoks palju enamat kui lihtsalt esimene album. See on midagi, mis jääb minust maha ka aastakümnete pärast," ütles Mäetalu.

Album salvestati Selektor Studios. Produtsent oli Mäetalu, miksimise ja masterdamise tegi Karl-Erik Sepp.

Robin Mäetalu on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia džässmuusika eriala. Lisaks tööle kontsertlavadel on ta mänginud saadete "Eesti otsib superstaari" ja "Laula mu laulu" stuudiobändis. 2025. aastal pälvis ta Viljandi kitarrifestivalil Tiit Pauluse nimelise noore kitarrimängija preemia.