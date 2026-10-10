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Tiit Pauluse nimelise noore kitarristi preemia pälvis Ott Ajaots

Muusika
Ott Ajaots
Ott Ajaots Autor/allikas: Viljandi kitarrifestival
Muusika

Reedel, 9. oktoobril anti Viljandi Kitarrifestivalil üle Tiit Pauluse nimeline noore kitarristi preemia, mille pälvis Ott Ajaots, kelle puhul tõsteti esile tema küpset ja loomingulist kitarristiili.

Ott Ajaots lõpetas 2025. aastal Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rütmimuusika kitarri erialal cum laude, õppides Marek Taltsi ja Andre Maakeri käe all. Praegu jätkab ta õpinguid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia jazzosakonnas, kus õpib kitarri Jaak Sooääre juhendamisel.

Ajaots tegutseb nii kitarristi kui ka basskitarristina ning on osalenud mitmete artistide loomingu salvestustel. Tema enda looming ühendab džässi, rokki ja ambientmuusikat.

Preemiaraha soovib Ajaots suunata oma loomingu arendamisse ja väljaandmisse. "Olen hetkel oma džässist, rokist ja ambient'ist segunenud loomingu seadnud trio konteksti, kuid soovin seda koosseisu lähitulevikus laiendada," kirjeldas preemia laureaat oma plaane.

Ajaotsa jaoks on oluline jätkata eneseharimist ja arendada oma helikeelt eri suundades. Pikemaajalise unistusena nimetas ta koostööd teiste andekate muusikutega, vokaalipõhise muusika loomist ja väljaandmist ning oma loomingu esitamist eri paikades.

Tiit Pauluse nimeline preemia annab Ajaotsale võimaluse esineda 2027. aasta Viljandi Kitarrifestivalil. Lisaks kaasneb preemiaga Sinisalu Guitarsi kitarrihoolduse preemia, kaks esinemist Eesti Jazzliidu programmis ning 1500 euro suurune auhinnaraha Eesti Jazzliidult koostöös Eesti Kultuurkapitaliga.

Tiit Pauluse nimelist preemiat antakse välja igal sügisel. Selle eesmärk on tunnustada silmapaistvaid noori Eesti muusikuid ning innustada neid oma muusikalist arengut jätkama ja kitarriõpingutes edasi arenema. Varasematel aastatel on Tiit Pauluse nimelise noore kitarrimängija preemia pälvinud teiste seas Robin Mäetalu, Erki Pärnoja, Merje Kägu, Paul Neitsov, Jaagup Jürgel, Anna Regina Kalk, Marcus Tuul ja Frederik Küüts. Järgmine võimalus preemiale kandideerida avaneb 2027. aasta sügisel.

Toimetaja: Annika Remmel

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