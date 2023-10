Tiit Pauluse nimelise noore kitarrimängija preemia pälvis Marcus Tuul

Marcus Tuul on noor eesti kitarrist, kes on lõpetanud Andre Maakeri ja Marek Taltsi käe all Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia kitarri eriala. Praegu elab Tuul Hollandis, et end pillimängus arendada sealsete muusikute seltsis. Samuti teeb ta ettevalmistusi Amsterdami konservatooriumi magistrikraadi sisseastumiskatseteks. Tuul on osalenud festivalidel Eestis ja Serbias, olnud kitarrist lavastuses ja mitmetel albumitel.

"Osa muusikast on juba valmis ning kanti ette minu lõpueksamil, lisaks sellele tegelen praegu aktiivselt kompositsiooniga, et albumi materjal suveks valmis saada. Jazzliidu esinemised võimaldaksid mul kava mängida ka väljaspool stuudiot ja seda veel enam viimistleda," rääkis Marcus Tuul.

Viie aasta pärast näeb Tuul end elamas Eestis, osalemas erinevates projektides, milles mängib nii enda kui ka teiste muusikute loomingut. Peale selle soovib ta olla omandanud magistrikraadi ning teha rohkem koostööd rahvusvaheliste kontaktidega.

Tiit Pauluse nimelist preemiat antakse välja igal sügisel ning selle eesmärk on väärtustada väljapaistvaid Eesti noori muusikuid ning innustada neid ennast kitarriõpingute alal täiendama. Tunnustuse pälvinu saab auhinnaks esinemise 2024. aasta Viljandi Kitarrifestivalil, Sinisalu Guitars kitarrihoolduse preemia, kaks esinemist Jazzliidu programmis ja 1000 eurot auhinnaraha Jazzliidult koostöös Eesti Kultuurkapitaliga.

Sel aastal hindas taotlusi 7-liikmeline žürii, kuhu kuulusid Marek Talts, Mart Soo, Raul Sööt, Jaak Sooäär, Andre Maaker, Robert Jürjendal ja Ain Agan.

Eelnevatel aastatel on Tiit Pauluse nimelise noore kitarrimängija preemia pälvinud teiste seas näiteks Virgo Sillamaa, Erki Pärnoja, Merje Kägu, Paul Neitsov, Karl-Madis Pennar, Jaagup Jürgel, Anna Regina Kalk ja paljud teised.

Järgmine võimalus preemiale kandideerida on 2024. aasta sügisel.