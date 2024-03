Viljandi kitarrifestivalil esineb Austraalia kitarrist Frank Gambale

Frank Gambale on Austraaliast pärit kitarrist, kes on olnud kolm korda Grammy nominent ning ühe korra sama auhinna ka pälvinud. Festivali juhi Ain Agana sõnul ei vaja Frank Gambale nimi muusikasõpradele tutvustamist. "Tegemist on praeguse aja ühe kõige unikaalsema elava kitarrilegendiga."

Gambale karjäär sai alguse 1980. aastatel Los Angeleses, kus ta oli osa ansamblist Chick Corea Elektric Band. Gambale on kirjutanud oma elu jooksul üle 300 laulu ning avaldanud üle 20 albumi. "Frank Gambale on eriti kõrgele tasemele viinud oma erilise kitarrimängutehnika sweep-picking, olles selle üks novaatoreid maailmas, mida siis ka rohketel DVD-el esitleb ja ka õpetab," selgitas Agan.

Viljandi Kitarrifestival toob lavale artisti koosseisus Frank Gambale Natural High Trio, kuhu kuuluvad Gambale kõrval veel Jerry Leonide (basskitarr) ja Domique di Piazza (klahvpillid).

Festival toimub Viljandis 9. kuni 13. oktoobrini.