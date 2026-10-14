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Kolmanda Jaak Sooääre nimelise noore džässmuusiku stipendiumi pälvis Kairiin Kukk

Muusika
Kairiin Kukk
Kairiin Kukk Autor/allikas: Erakogu
Muusika

Kolmanda Jaak Sooääre nimelise noore džässmuusiku stipendiumi pälvis 26-aastane pianist ja helilooja Kairiin Kukk.

Jaak Sooääre sõnul on Kairiin Kukk üks omanäolisemaid noorema põlvkonna muusikuid Eesti džässimaastikul, kes ajab oma ansambliga põnevat rida ning seda juba mitmel pool ka esitada saanud. "Originaalsed ideed ja kontseptsioonid on arendamist väärt ning Kairiini muusika jõuab peagi kindlasti ka Eestist väljapoole. Suur tänu toetajatele Kairiini sellel teekonnal edasi aitamast," lisas Sooäär.

Kairiin Kukk on lõpetanud Heino Elleri nimelise Tartu muusikakooli ja omandanud bakalaureusekraadi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Hetkel jätkab ta õpinguid EMTA magistrantuuris jazzklaveri erialal.

Jaak Sooääre nimeline stipendium on 2024. aastal Kultuuripartnerluse SA poolt ellu kutsutud algatus, mille eesmärgiks on toetada noorte Eesti džässmuusikute õpinguid ja rahvusvahelise karjääri edenemist. Stipendium tunnustab muu hulgas Sooääre tööd Eesti džässmuusika kujundamisel nii muusiku kui ka pedagoogina. 

Esimese Jaak Sooääre nimelise noore džässmuusiku stipendiumi pälvisid 2024 aastal pianist Lisanne Pappel ja kitarrist Marcus Tuul. Aasta hiljem välja antud teine stipendium läks helilooja, laulja ja dirigent Bianca Rantalale.

Tänavune 5000-eurone stipendium antakse üle 17. detsembri õhtul Philly Joe's toimuval kontserdil, kus koos laureaadiga astuvad publiku ette veel Paula Žuga (vokaal),  Pent Järve ja Jaak Sooäär( kitarrid), Karl Tammaru (basskitarr) ning Aron Talu (trummid). 

Toimetaja: Kaspar Viilup

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